Premio Nobel de Medicina para los descubridores de las moléculas de micro ARN

A finales de la década de 1980, Ambrose y Ruvkun eran dos estudiantes postdoctorales de biología molecular con una misión aparentemente sencilla: estudiar un animal de un milímetro compuesto por 959 células, el gusano C. elegans. Los científicos se centraron en dos genes, lin-4 y lin-14 que, a pesar de no estar aparentemente relacionados en la producción de proteínas, parecían tener un papel clave en el desarrollo del gusano. Cuando estos genes estaban mutados sus células especializadas no se formaban correctamente. El gen lin-4 producía un fragmento de ARN excepcionalmente corto.