Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Este lunes lluvioso llega tras un finde XL por Semana Santa. El jueves santo coincidó, incluso, con el 2 de abril que se recuerda a Malvinas, por lo que fue un fin de semana largo de cuatro día para la gran mayoría de las personas .En este marco, son muchos los que se preguntan cuánto falta para el feriado , como para poner la mente en algún eventual viaje o inlcuso en salidas y siestas, dependiendo de la necesidad.

¿Cuál es el próximo día feriado según el calendario oficial en Argentina? Se trata de una jornada que celebra, nada más y nada menos, que a quienes trabajan. El Día Internacional de los Trabajadores es el primero de mayo, que es inamovible, y en 2026 cae viernes por lo que se estira un día el fin de semana. Una conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado, habitualmente, para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Es día festivo nacional en la mayoría de países.