Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Esta herramienta de la obra social permite a los afiliados comunicarse de forma directa ante una emergencia. Los detalles en esta nota

14 de octubre 2025 · 12:46hs
El botón de emergencias de Pami permite a los afiliados comunicarse de forma rápida ante urgencias

El botón de emergencias de Pami permite a los afiliados comunicarse de forma rápida ante urgencias

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece una herramienta esencial para los jubilados y pensionados que pasan tiempo solos en sus hogares. Se trata de un botón de emergencias que se encuentra disponible desde la app de Pami y que permite a sus afiliados comunicarse de manera rápida y efectiva ante una emergencia.

A través de sus redes sociales, Pami recordó que para acceder al botón de emergencias solo hace falta contar con la aplicación "Mi Pami", disponible para descargar en cualquier dispositivo. Desde la app, los afiliados pueden realizar una enorme cantidad de gestiones como solicitar turnos, consultar la cartilla médica, mostrar la credencial digital y acceder a recetas electrónicas, entre otras.

Cómo funciona el botón de emergencias de Pami

El botón de emergencias de Pami es una herramienta pensada para facilitar la comunicación en situaciones urgentes en las que cada minuto es esencial. El objetivo de este botón es que los afiliados puedan llamar de forma rápida y sencilla a la línea de confianza, sin necesidad de recordar o marcar números.

Al acceder a la app Mi Pami desde el celular, solo basta con presionar el botón para que la llamada se inicie automáticamente. Asimismo, esta herramienta permite compartir los datos por WhatsApp con familiares o contactos de confianza.

Así, ante una situación de salud comprometedora que requiera atención urgente, los jubilados pueden actuar de forma rápida y eficaz para recibir ayuda inmediata desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Ante la duda, es posible recorrer la página web oficial de Pami, o bien la app "Mi Pami", y conocer los detalles acerca de esta y las demás herramientas.

