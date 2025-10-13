La Capital | Política | Cámara Nacional Electoral

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El tribunal desestimó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en las elecciones legislativas nacionales de la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de Espert

13 de octubre 2025 · 18:37hs
A pesar de renunciar a su candidatura legislativa

Foto: Archivo / La Capital.

A pesar de renunciar a su candidatura legislativa, Espert seguirá estando en la boleta

La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de cara a las próximas elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. De esta manera, a pesar de que el candidato es Diego Santilli, la imagen del economista José Luis Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA).

El fallo de la CNE, emitido este lunes, responde a la solicitud de los candidatos libertarios para la reedición de las boletas tras la renuncia de José Luis Espert y la nueva candidatura de Diego Santilli. Sin embargo, el Tribunal fue contundente: "En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires".

Plazos vencidos y proceso precluído

La CNE recordó que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. En este caso, dicho proceso ya se encontraba "precluído", tal como lo comunicó la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

Un informe técnico de las autoridades del Correo fue clave en la decisión, ya que establecía el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires. El proceso de reimpresión de las nuevas boletas, según el Correo, demandaría al menos cinco días.

979863-bup
Boleta única para las elecciones del 26 de octubre en provincia de Buenos Aires

Boleta única para las elecciones del 26 de octubre en provincia de Buenos Aires

De esta manera, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Sin embargo, la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, y quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

>>Leer más: La Cámara Electoral confirmó a Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

"Imposible cumplimiento" y "carencia de interés jurídico"

Por todos estos motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de "cumplimiento imposible". En consecuencia, el Tribunal consideró que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada", dando por cerrado el debate sobre la modificación de las boletas en la provincia de Buenos Aires.

Esto confirma que los votantes bonaerenses se encontrarán con la imagen de José Luis Espert en las boletas de La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre, a pesar de los cambios políticos posteriores al cierre de listas.

