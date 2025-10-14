Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Los días 16, 17 y 18 de octubre la ciudad será sede del Primer Congreso Internacional de Ayurveda . El encuentro se realizará en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y tiene características especiales, como por ejemplo, la presencia del monje Gurudev Nityananda, un reconocido maestro de la India, quien estará en la apertura del encuentro ofreciendo la experiencia de la meditación. Las actividades cuentan con el aval la secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. El congreso fue organizado por el Curso Superior Universitario de Ayurveda, que depende de la facultad.

Además, este martes 14, en el marco del congreso, el profesor y doctor Dorairaj Ragavendran, médico ayurvédico nacido en Tanjore, Tamil Nadu (India) disertará en el auditorio del Hospital Carrasco, de 8 a 10.

En el inicio del congreso, que comienza el jueves, además de la presencia del maestro Siddha habrá ritos para honrar a la Pachamama. "Sin dudas somos cuerpo y alma, por eso, convocamos en el inicio a las prácticas de la respiración, la meditación y el contacto con lo espiritual para luego dar paso al programa de un congreso de tres días con prestigiosos invitados nacionales e internacionales", explicó a La Capital, Lucía De Vicenti, médica cardióloga quien desde 2017 dirige el Curso Superior Universitario de Ayurveda, que tiene una duración de tres años y por el cual ya pasaron 400 profesionales de la Salud de todo el país, que se formaron en esta disciplina.

La "movida" del Ayurveda en la facultad de Ciencias Médicas de la UNR cuenta cada vez con más adeptos. "Año tras años recibimos nuevos alumnos, de distintas áreas. Además hacemos seminarios y otras actividades. Desde que comenzamos, unas mil personas se han interesado por esta medicina", en la que Rosario es pionera a la hora de incluirla en una institución pública dedicada a la formación en Salud y de acuerdo a recomendaciones de la OMS.

La UNR ha mostrado una gran apertura en los últimos años hacia la medicina tradicional y antigua, en su distintas facetas, lo que en un comienzo ha generado cierto rechazo en círculos más ortodoxos, ligados a la medicina occidental y moderna.

"Ayurveda nos convoca a volver a la esencia. Diría que es otro paradigma. Como médicos estamos educados alrededor de la enfermedad y Ayurveda nos forma alrededor de la salud: cómo cuidarla, y si la perdimos, nos da un enfoque que no pasa por encontrar el diagnóstico para aplicar un protocolo sino comprender cuál fue el camino que llevó esa persona a enfermarse. Nosotros entendemos que no hay enfermedad sin causa, pero que esa causa tiene que ver con los hábitos pero también con tu modo de ver la vida, con cada elección que tomás desde que te levantás hasta que te acostás. Y eso no se resuelve con una prescripción", reflexionó De Vicenti. "Habitualmente, en nuestra sociedad, nos ocupamos de la salud cuando la perdemos", agregó.

IMG-20251013-WA0004 La médica Lucía De Vicenti con Krishna Kumar Ji

Ayurveda, un camino con tres pilares

La medicina ayurvédica se sustenta en tres pilares para una vida saludable: Ahara (dieta, alimentación saludable), Nidra (sueño) y Brahmacharya (estilo de vida controlado, organizado, conducta consciente).

"Al conocer más sobre esta medicina antigua, comprendí que nosotros nos hemos olvidado de nuestros maestros: Hipócrates, Galeno, figuras centrales del conocimiento médico, y de la Escuela Médica Salernitana (la primera escuela medieval, la más importante de Europa) quienes impartían la observación del paciente, de la persona en su totalidad, y hablaban de prevención de la salud. Lo que más me atrajo es darme cuenta de que el Ayurveda no ha cambiado, que sostiene sus pilares, a diferencia de la medicina moderna que cambia velozmente, todo el tiempo", señaló De Vicenti.

"Lo cierto _dijo_ es que seguimos estando a expensas del movimiento del sol y la luna, como cualquier animal, planta, ser animado o no, y no podemos apartarnos de eso, porque regulan funciones vitales".

En cuanto a la participación de Gurudev Nityananda, De Vicenti explicó que ha sido maestro de varios de los profesores del curso superior de Ayurveda que se dicta en la facultad (que tiene el apoyo de la Embajada de la India) y "son quienes acercaron a esta personalidad que ha venido a la ciudad y a zonas cercanas a participar de distintas actividades". El viernes 10 de octubre, por ejemplo, estará en el ECU, en San Martín 750 (Rosario).

El maestro Siddha es un maestro espiritual perfeccionado en tradiciones religiosas y culturales de la India como el hinduismo, el jainismo y el yoga. El término "siddha" significa "el perfecto" o "el que ha logrado la plenitud" y se refiere a personas que han alcanzado un alto grado de realización espiritual e iluminación.

"En realidad, siempre que abrimos alguna actividad importante convocamos a algún maestro y la aceptación y participación de la gente en esos eventos es cada vez mayor", mencionó la especialista.

facultad-de-medicina-.jpg

Un congreso con programa amplio

"¿Cuál fue el camino para que alguien llegue a enfermarse? Vivimos tiempos en donde todo se acelera: tenemos que producir más, competir mejor, ser exitosos, y bajo esta lógica, el bienestar material se impone y se deja de lado el verdadero cuidado de nuestra integridad física, mental y emocional. Lo preventivo, que debería ser regla, termina siendo una excepción", comentó la médica. Sobre estas miradas se organizó el congreso "al que hoy vemos como una necesidad, en el camino de recuperar el conocimiento milenario del Ayurveda".

La inscripción es a través de la página https://www.ayurvedacongreso.com.ar

Durará tres jornadas: 16, 17 y 18 de octubre, en la sede de la facultad de Medicina. El programa incluye algunos de los siguientes temas: futuro como medicina integrativa, prácticas diarias, nutrición y familia, promoción de la salud, digestión y nutrición.

"Mucho de lo que se escucha o lee ahora, incluso en redes sociales, pueden parecer cosas nuevas: la importancia del descanso, de la buena alimentación, el intestino como segundo cerebro pero esos saberes tienen en realidad miles de años", comentó la organizadora del congreso (quien preparó este encuentro junto al equipo docente del Curso universitario), dando cuenta de que muchos temas "actuales" serán abordados en las disertaciones.