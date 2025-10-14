La Capital | La Ciudad | Monje

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Es Gurudev Nityananda, maestro Siddha, quien estará en la apertura del Primer Congreso Internacional de Ayurveda. ¿Quiénes pueden participar?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

14 de octubre 2025 · 06:30hs
Gurudev Nityananda

Gurudev Nityananda, maestro Siddha, abre el Primer Congreso Internacional de Ayurveda, en Rosario 

Los días 16, 17 y 18 de octubre la ciudad será sede del Primer Congreso Internacional de Ayurveda. El encuentro se realizará en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y tiene características especiales, como por ejemplo, la presencia del monje Gurudev Nityananda, un reconocido maestro de la India, quien estará en la apertura del encuentro ofreciendo la experiencia de la meditación. Las actividades cuentan con el aval la secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. El congreso fue organizado por el Curso Superior Universitario de Ayurveda, que depende de la facultad.

Además, este martes 14, en el marco del congreso, el profesor y doctor Dorairaj Ragavendran, médico ayurvédico nacido en Tanjore, Tamil Nadu (India) disertará en el auditorio del Hospital Carrasco, de 8 a 10.

En el inicio del congreso, que comienza el jueves, además de la presencia del maestro Siddha habrá ritos para honrar a la Pachamama. "Sin dudas somos cuerpo y alma, por eso, convocamos en el inicio a las prácticas de la respiración, la meditación y el contacto con lo espiritual para luego dar paso al programa de un congreso de tres días con prestigiosos invitados nacionales e internacionales", explicó a La Capital, Lucía De Vicenti, médica cardióloga quien desde 2017 dirige el Curso Superior Universitario de Ayurveda, que tiene una duración de tres años y por el cual ya pasaron 400 profesionales de la Salud de todo el país, que se formaron en esta disciplina.

Rosario, pionera en Ayurveda

La "movida" del Ayurveda en la facultad de Ciencias Médicas de la UNR cuenta cada vez con más adeptos. "Año tras años recibimos nuevos alumnos, de distintas áreas. Además hacemos seminarios y otras actividades. Desde que comenzamos, unas mil personas se han interesado por esta medicina", en la que Rosario es pionera a la hora de incluirla en una institución pública dedicada a la formación en Salud y de acuerdo a recomendaciones de la OMS.

La UNR ha mostrado una gran apertura en los últimos años hacia la medicina tradicional y antigua, en su distintas facetas, lo que en un comienzo ha generado cierto rechazo en círculos más ortodoxos, ligados a la medicina occidental y moderna.

"Ayurveda nos convoca a volver a la esencia. Diría que es otro paradigma. Como médicos estamos educados alrededor de la enfermedad y Ayurveda nos forma alrededor de la salud: cómo cuidarla, y si la perdimos, nos da un enfoque que no pasa por encontrar el diagnóstico para aplicar un protocolo sino comprender cuál fue el camino que llevó esa persona a enfermarse. Nosotros entendemos que no hay enfermedad sin causa, pero que esa causa tiene que ver con los hábitos pero también con tu modo de ver la vida, con cada elección que tomás desde que te levantás hasta que te acostás. Y eso no se resuelve con una prescripción", reflexionó De Vicenti. "Habitualmente, en nuestra sociedad, nos ocupamos de la salud cuando la perdemos", agregó.

>>Leer Más: Magnesio: para qué sirve y cómo tomar el mineral que está de moda

IMG-20251013-WA0004
La médica Lucía De Vicenti con Krishna Kumar Ji

La médica Lucía De Vicenti con Krishna Kumar Ji

Ayurveda, un camino con tres pilares

La medicina ayurvédica se sustenta en tres pilares para una vida saludable: Ahara (dieta, alimentación saludable), Nidra (sueño) y Brahmacharya (estilo de vida controlado, organizado, conducta consciente).

"Al conocer más sobre esta medicina antigua, comprendí que nosotros nos hemos olvidado de nuestros maestros: Hipócrates, Galeno, figuras centrales del conocimiento médico, y de la Escuela Médica Salernitana (la primera escuela medieval, la más importante de Europa) quienes impartían la observación del paciente, de la persona en su totalidad, y hablaban de prevención de la salud. Lo que más me atrajo es darme cuenta de que el Ayurveda no ha cambiado, que sostiene sus pilares, a diferencia de la medicina moderna que cambia velozmente, todo el tiempo", señaló De Vicenti.

"Lo cierto _dijo_ es que seguimos estando a expensas del movimiento del sol y la luna, como cualquier animal, planta, ser animado o no, y no podemos apartarnos de eso, porque regulan funciones vitales".

En cuanto a la participación de Gurudev Nityananda, De Vicenti explicó que ha sido maestro de varios de los profesores del curso superior de Ayurveda que se dicta en la facultad (que tiene el apoyo de la Embajada de la India) y "son quienes acercaron a esta personalidad que ha venido a la ciudad y a zonas cercanas a participar de distintas actividades". El viernes 10 de octubre, por ejemplo, estará en el ECU, en San Martín 750 (Rosario).

El maestro Siddha es un maestro espiritual perfeccionado en tradiciones religiosas y culturales de la India como el hinduismo, el jainismo y el yoga. El término "siddha" significa "el perfecto" o "el que ha logrado la plenitud" y se refiere a personas que han alcanzado un alto grado de realización espiritual e iluminación.

"En realidad, siempre que abrimos alguna actividad importante convocamos a algún maestro y la aceptación y participación de la gente en esos eventos es cada vez mayor", mencionó la especialista.

facultad-de-medicina-.jpg

Un congreso con programa amplio

"¿Cuál fue el camino para que alguien llegue a enfermarse? Vivimos tiempos en donde todo se acelera: tenemos que producir más, competir mejor, ser exitosos, y bajo esta lógica, el bienestar material se impone y se deja de lado el verdadero cuidado de nuestra integridad física, mental y emocional. Lo preventivo, que debería ser regla, termina siendo una excepción", comentó la médica. Sobre estas miradas se organizó el congreso "al que hoy vemos como una necesidad, en el camino de recuperar el conocimiento milenario del Ayurveda".

La inscripción es a través de la página https://www.ayurvedacongreso.com.ar

Durará tres jornadas: 16, 17 y 18 de octubre, en la sede de la facultad de Medicina. El programa incluye algunos de los siguientes temas: futuro como medicina integrativa, prácticas diarias, nutrición y familia, promoción de la salud, digestión y nutrición.

"Mucho de lo que se escucha o lee ahora, incluso en redes sociales, pueden parecer cosas nuevas: la importancia del descanso, de la buena alimentación, el intestino como segundo cerebro pero esos saberes tienen en realidad miles de años", comentó la organizadora del congreso (quien preparó este encuentro junto al equipo docente del Curso universitario), dando cuenta de que muchos temas "actuales" serán abordados en las disertaciones.

Noticias relacionadas
El festival se realiza en el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, y del mes dedicado a la sensibilización y reivindicación de sus derechos.

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

El Parque Regional Sur, será intervenido jerarquizando sus calles linderas, con nuevos senderos y mejoras en el circuito KDT y el velódromo.

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

El martes llega con condiciones bien primaverales y el tiempo dará la nota en Rosario.

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Al final no hubo ningún robo millonario en Echesortu

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Ver comentarios

Las más leídas

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Lo último

A cinco años del femicidio, San Jorge recordó a Florencia Gómez y reiteró el pedido de justicia

A cinco años del femicidio, San Jorge recordó a Florencia Gómez y reiteró el pedido de justicia

Bariloche a la Carta: una vidriera para la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina de lujo

Bariloche a la Carta: una vidriera para la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina de lujo

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

En vísperas de la audiencia preliminar, una de las hermanas de la hincha de Central asesinada confía en el esclarecimiento del crimen

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo
Abogados laboralistas de Rosario criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas de Rosario criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín
LA CIUDAD

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Ovación
Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Los números de Holan en Central son iguales a los del Coudet una década después

Los números de Holan en Central son iguales a los del Coudet una década después

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Policiales
La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

La Ciudad
Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín
LA CIUDAD

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: ¿Dónde está la plata de todos los ajustes?
Zoom

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen
Policiales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei claramente no anda como pensaba
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás
Información general

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro
La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina
La Ciudad

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento
Información General

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día