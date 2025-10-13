¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

El arquero de Newell's, ausente frente a Tigre, participará este martes del segundo partido de la selección paraguaya, contra Corea del Sur en Seúl

Juan Espínola atajó en Newell's contra Boca en la Bombonera y se fue a la selección paraguaya.

El interrogante es lógico. ¿Volverá a tiempo Juan Espínola para el partido del viernes contra Argentinos Juniors en La Paternal? El arquero de Newell’s , ausente contra Tigre, se encuentra afectado al seleccionado paraguayo, que este martes por la mañana jugará contra Corea del Sur en Seúl.

Más allá de la distancia, está previsto que Espínola se reincorpore el jueves al plantel rojinegro y viaje ese mismo día con el plantel hacia Buenos Aires para la concentración, a la espera del encuentro del día siguiente, a las 21.15, por la 12ª fecha del torneo Clausura.

Cristian Fabbiani determinará si Espínola vuelve a la titularidad, decisión que se descuenta. Lo importante para el entrenador es que contará con el arquero titular, luego de que el viernes frente a Tigre lo reemplazara con Williams Barlasina , que tuvo una aceptable actuación.

En principio, Espínola no tendrá ninguna exigencia en la gira del seleccionado paraguayo, previo al regreso a Newell’s. Es que fue al banco de suplentes en el amistoso que Paraguayo igualó con Japón 2 a 2, en Osaka, el viernes pasado, y esta mañana, a las 20, contra Corea del Sur, tampoco atajaría.

En el primer partido de la selección paraguaya fue titular el arquero Roberto Fernández y contra los coreanos es posible que ataje Orlando Gill, de San Lorenzo.

Newell’s también cuenta para el arco con Lucas Hoyos, que volvió ante Tigre luego de 11 meses, tras sufrir la rotura del ligamento cruzado.

El plantel de Newell's entrenó este lunes para el compromiso contra Argentinos. La Lepra se encuentra a cinco unidades de Huracán, último que clasifica en la zona A a la fase final, mientras que el Bicho está a un punto.

A su vez, el conjunto rojinegro le lleva seis puntos en la tabla anual a Aldosivi, que está descendiendo. Si bien parece improbable que corra riesgos, por la diferencia de puntos que le lleva, faltando cuatro partidos, y con varios equipos más complicados, la Lepra no puede descuidarse.