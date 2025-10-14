La Capital | Policiales | muerte

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Hospital Carrasco

Los primeros testigos afirman que el paciente de 43 años fue agredido en barrio Echesortu. La policía añadió que sufría epilepsia y problemas cardíacos

14 de octubre 2025 · 11:12hs
El MPA se hizo cargo de esclarecer la causa de la muerte en el efector municipal.

La Fiscalía Regional de Rosario inició este lunes la investigación de la muerte de un hombre de 43 años en un hospital público. De acuerdo a los primeros reportes oficiales, el paciente estaba golpeado y tuvo convulsiones, pero todavía no está claro si fue víctima de un homicidio.

Diego José O. falleció al mediodía, cuando un grupo de personas lo llevó a la guardia del Hospital Carrasco porque se había descompensado. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció minutos después por un paro cardiorrespiratorio.

Los testimonios iniciales señalan que la víctima fue agredida físicamente en la esquina de Avellaneda y 9 de Julio, a metros del nosocomio municipal. Luego de la denuncia a través del 911, la policía constató que no presentaba heridas de arma de fuego o armas blancas.

Una muerte dudosa en el Hospital Carrasco

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el hombre fallecido presentaba traumatismos en el rostro y lesiones en los nudillos de sus manos. Por la mañana había ido a un centro de salud del barrio Gráfico a buscar medicamentos para el corazón y horas más tarde denunció que le habían pegado cuando estaba en Echesortu.

La policía afirma que Diego O. era epiléptico y tenía problemas cardíacos. Al margen de estos antecedentes, la fiscal María de los Ángeles Granato solicitó la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal (IML) para corroborar la causa de la muerte. Además ordenó un relevamiento de cámaras de videovigilancia y pericias fotográficas.

>> Leer más: Un hombre sufrió un ataque de epilepsia y fue atacado por un perro pitbull en la zona sur

Entre las cuestiones a resolver, el MPA también pretende determinar el origen de los golpes que sufrió el paciente antes de ser atendido en el Carrasco. La policía admite la posibilidad de que haya participado en una pelea con otra persona, aunque no lograron establecer en qué lugar pudo haber ocurrido.

A la hora de reconstruir lo ocurrido antes de la muerte, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el hombre de 43 años estaba en Avellaneda al 1100 cuando pidió que llamaran a una mujer identificada como su pareja. Desde allí, ambos recorrieron unas pocas cuadras hasta el centro de salud, donde luego tuvo convulsiones y falleció.

