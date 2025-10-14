Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Hospital Carrasco

Información General
El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad
Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
politica
Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"
Policiales
El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Información General
Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Zoom
En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"
La Ciudad
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
Economía
El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Ovación
¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?
Ovación
Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas
POLICIALES
Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado
Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza
Policiales
La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Política
Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"
Política
Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Zoom
El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom
La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"
Policiales
Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"
La Ciudad
Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes