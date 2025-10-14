La Capital | La Ciudad | plátanos

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

El ingeniero agrónomo Hernán Maturo aclaró que el problema no empezó este año y aseguró que otros árboles son mucho más nocivos para las personas alérgicas

14 de octubre 2025 · 13:10hs
Los restos de los frutos de los plátanos tiñeron de marrón varias calles de la ciudad.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Los restos de los frutos de los plátanos tiñeron de marrón varias calles de la ciudad.

Aunque están lejos de ser la especie más utilizada en la calle, los plátanos de Rosario son uno de los principales destinatarios de las quejas en primavera. Un especialista confirmó este martes que la caída de la pelusa es un problema que "se ve un poco más intenso este año", algo que afecta tanto la salud como la higiene urbana.

Como docente de botánica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Hernán Maturo aclaró en LT8 que el árbol produce la misma cantidad de residuos cada temporada. Según explicó, la cantidad de filamentos marrones que cubrieron calles, terrazas y patios creció "debido principalmente a los cambios climáticos" en el último tiempo.

El ingeniero agrónomo reconoció que la acumulación de la vegetación caída de las copas es muy grande en algunos lugares, pero se trata del efecto de una tormenta con vientos fuertes. "Esos frutos no fueron producidos este año sino que son los de la primavera pasada. La floración y fructificación del año pasado también fue bastante intensa", precisó.

¿Cuántos plátanos hay en Rosario?

El especialista consideró que el plátano es "una especie bastante presente" en la vía pública, pero no es la que predomina. A la hora de mirar el mapa, citó datos oficiales de la Municipalidad y señaló que representan un 5 % del arbolado urbano de Rosario. En relación a este registro, acotó: "No es tanto, comparado con otras ciudades de Europa. En Granada llegan a ser el 15 o 16 por ciento".

Embed - ÉPOCA DE PLÁTANOS EN PLENA FLORACIÓN - HERNÁN MATURO

El docente universitario sostuvo que el cambio climático influye negativamente en las zonas donde se colocaron estos árboles, ya que la floración empezó a alargarse. "No fue específicamente este año, sino de a poco", subrayó. En esta temporada destacó el impacto de un invierno más cálido y las lluvias abundantes, entre otras cuestiones puntuales.

>> Leer más: Nuevos plátanos en Rosario: ¿son tan comunes las reacciones alérgicas?

Ante la gran cantidad de restos de frutos que se acumulan en la vía pública y en viviendas particulares, Maturo admitió que los problemas que genera el plátano son muy notorios, pero no es el único culpable en lo que respecta a las alergias. De esta manera indicó que los fresnos, cipreses, álamos y robles entran en la misma categoría: "Uno no los ve y los sufre también".

La especie originaria de Europa puede provocar una reacción en el 30 por ciento de la población. Sin embargo, el docente universitario aclaró que el disparador en la mayoría de los casos es el polen de las flores, no las pelusas que caen después de la etapa de maduración.

¿Quién plantó plátanos en Rosario y qué ventajas tienen?

La historia de los plátanos en Rosario se remonta hasta fines del siglo XIX, cuando el intendente Luis Lamas proyectó la construcción del parque de la Independencia. "Fue algo que se puso de moda, se seguían estándares europeos y norteamericanos", comentó Maturo en relación a la tendencia que impulsó el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento por su experiencia en Estados Unidos.

Plátanos
Los frutos del plátano caen en primavera y suelen provocar problemas por alergias y la acumulación de la pelusa.

Los frutos del plátano caen en primavera y suelen provocar problemas por alergias y la acumulación de la pelusa.

A pesar de las críticas por las pelusas y las alergias, el ingeniero agrónomo dijo que la especie es "buena como árbol urbano", ya que provee distintos "servicios ecosistémicos" y es poco propensa a caídas. "Tienen buen sistema radicular, producen una sombra muy importante que baja la temperatura y aísla los ruidos. En las hojas tienen unos pelos en forma de estrella que retienen el polvo ambiental y alargan la vida útil de la cinta asfáltica", enumeró entre las ventajas.

>> Leer más: En un año se hicieron más de 200 multas por dañar el arbolado público en Rosario

El especialista concluyó que algunos de los problemas del uso del Platanus acerifolia son la consecuencia del crecimiento de la ciudad: "Se han plantado en lugares donde no iban. Eran veredas jardín, con pasto". Cuando la tierra queda cubierta alrededor de un ejemplar, le empieza a faltar aire y agua. En 15 o 20 años suele adquirir su forma completa y puede llegar a una altura de 40 metros con raíces que tienen aproximadamente el mismo tamaño que la copa.

Maturo aclaró que no todas las ciudades adoptaron el plátano de la misma manera. En algunos lugares de Europa optaron por una parquización especial y los ejemplares se podan de otra manera. Por eso pueden parecer más chicos en comparación con los que marcan las postales de arterias como las avenidas Pellegrini y Alberdi o el bulevar Avellaneda, entre otras.

Posibles soluciones al problema de los plátanos

Fuera de la cuestión del cuidado estructural de la vía pública, el docente universitario consideró que hay herramientas para disminuir la cantidad de pelusas en la calle. "El mantenimiento es muy importante. Se podría reducir con la poda de ramas en el momento adecuado para evitar que se produzcan grandes cantidades de flores", propuso.

Plátanos

Por otro lado, recordó que el plátano no es la especie vegetal más nociva para la salud en lo que respecta a los efectos del polen en Rosario. "Los céspedes son mucho más alérgenos", puntualizó.

>> Leer más: Nuevos plátanos en Rosario: ¿son tan comunes las reacciones alérgicas?

Dentro de su análisis del mapa urbano, el ingeniero agrónomo recordó que este tipo de árboles es apropiado para construir veredas y parques. Luego señaló: "El error es que se pusieron en veredas chicas". Así dio cuenta de las roturas de veredas y calles por el crecimiento del ejemplar, otro inconveniente habitual en algunos sectores donde fueron plantados.

Finalmente, Maturo planteó que retirar los plátanos es inviable como solución a los problemas antes mencionados e incluso el costo de mantenimiento ya es altísimo. "No es barato ni sencillo sacar un árbol. Es bastante complejo y las raíces ya están abajo", advirtió.

Noticias relacionadas
Martes de marchas en Rosario. Una de las columnas de manifestantes se dirige a la plaza San Martín.

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

El Gobierno anunció que las escuelas públicas estarán abiertas a pesar del paro de Amsafé.

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Gurudev Nityananda, maestro Siddha, abre el Primer Congreso Internacional de Ayurveda, en Rosario 

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

El festival se realiza en el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, y del mes dedicado a la sensibilización y reivindicación de sus derechos.

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Lo último

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Ansés confirmó un bono de $300.000 para octubre: quiénes pueden cobrarlo

Ansés confirmó un bono de $300.000 para octubre: quiénes pueden cobrarlo

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Cuáles son las principales causas de atención médica en días de gran amplitud térmica. Los cuidados que hay que tener. Las señales de alerta
Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

Marchas y ollas populares bajo el lema Trabajo sí, hambre no
LA CIUDAD

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Ovación
El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026
Ovación

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Policiales
Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La Ciudad
Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Marchas y ollas populares bajo el lema Trabajo sí, hambre no

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: ¿Dónde está la plata de todos los ajustes?
Zoom

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen
Policiales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes