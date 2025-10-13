La Capital | Zoom | La voz argentina

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El certamen se definió en un marco de tensión, nerviosismo y sorpresa tras varios meses de competencia

13 de octubre 2025
Luck Ra y Nicolás Behringer la rompieron en la gala final de La Voz Argentina.

Luck Ra y Nicolás Behringer la rompieron en la gala final de La Voz Argentina.

En una final cargada de emoción, Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra, se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2025. Su historia de lucha y su talento conquistaron al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas en una votación récord.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nico Occhiato, desatando el festejo de su coach, el cuartetero Luck Ra, quien apostó por él desde las audiciones a ciegas.

El fenómeno de “La Voz Argentina” ha cautivado a los televidentes desde sus primeras emisiones y este lunes a la noche llegó a su fin.

Después de un largo recorrido en el que tuvieron su lugar diversos participantes, solo cuatro de ellos consiguieron su pase a la gran final, cada uno representando a un equipo. El domingo, los finalistas brillaron en su última presentación y, este lunes, tras una interpretación con sus coaches, se conoció el desenlace que termino dando por ganador a Behringer.

Un dúo explosivo en la final

La gala final de este lunes vio a los cuatro finalistas cantar junto a sus respectivos coaches en presentaciones que encendieron el escenario. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el dúo entre Luck Ra y Nicolás Behringer, quienes pusieron a todos a bailar con una enérgica versión de "Que me falte todo", uno de los grandes éxitos del cuartetero y productor argentino. La química entre el coach y su finalista fue evidente y consolidó el apoyo del público.

De las calles al escenario mayor

La historia de Nicolás Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.

"Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó emocionado en la final. Y sumó: "Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes, cuando me costaba ser grabado con un celular, es un orgullo".

Un camino a puro rock y emoción

Desde su primera aparición, cuando interpretó "Prófugos" de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional. A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como "Imágenes paganas" (Virus), "Better man" (Robbie Williams), "Ala delta" (Divididos), "Honesty" (Billy Joel) y "Is this love" (Whitesnake). En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de "Un pacto", de Bersuit Vergarabat.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".

Nicolás Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas: Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.

Quiénes fueron finalistas de “La Voz Argentina” 2025

Los candidatos a cantar victoria fueron cuatro, uno por cada equipo. Así, la lista de finalistas se compuso por:

- Alan Lez (Team Lali). Alan se ha constituido como uno de los favoritos del público. Desde su aparición, ha conquistado la pantalla con sus enérgicas interpretaciones. El domingo, volvió a demostrar su personalidad al cantar “Crying” de Aerosmith. “Alan es único en el pop argentino”, expresó Lali después de las eufóricas ovaciones recibidas por el finalista.

- Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Con apenas 19 años, Milagros se convirtió en la primera finalista del equipo de Sole y ha despertado una gran admiración. El domingo, desplegó una hipnótica versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello, sobre el escenario del certamen. Tras su performance se emocionó hasta las lágrimas: “Ya me siento ganadora por todo lo que viví acá”.

- Eugenia Rodríguez (Team Miranda). Aclamada por su talento, Eugenia se animó a cerrar el domingo con una interpretación de la de icónica “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Por su voz increíble y su historia personal, la artista tucumana conmovió al público profundamente, quien ha leído el potencial que tiene para llevarse la victoria.

- Nicolás Behringer (Team Luck Ra). Recordando sus inicios como músico callejero, Nicolás abrió la gala con una sensible interpretación del clásico “Un pacto para vivir”, de Bersuit Vergarabat. Su presentación, también marcada por una historia de resiliencia, conmovió intensamente al público. “Esta canción está dedicada a todos ustedes que están acá, para mi familia, para este país. Gracias”, concluyó su actuación.

