El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

También quedan prohibidas las camisetas de fútbol, las gorras y las ojotas para asistir al establecimiento educativo. En redes lo tildaron de "excesivo"

En los últimos días, el código de vestimenta de la Universidad Argentina de la Empresa — más conocida por sus siglas Uade— desató controversia en las redes sociales . En el reglamento que puso en vigencia la institución educativa queda prohibido vestir minifaldas, musculosas, top, camisetas de fútbol, gorras y ojotas , entre otras prendas, a la hora de asistir al establecimiento.

Según las autoridades de la UADE, este código de vestimenta tiene como objetivo "reflejar el profesionalismo" de la comunidad. Además, señalaron que las reglas para vestirte aportan una "experiencia formativa" e influye directamente en el "contexto profesional".

Por otro lado , la normativa advierte que puede haber sanciones si los estudiantes no la cumplen.

Tras la difusión de las reglas de la Uade que influyen en la vestimenta de sus alumnos, en redes sociales se desató la controversia. Algunos usuarios señalaron que el código es “machista” ya que solamente señala modificaciones en las prendas que generalmente utilizan las mujeres. Otros lo tacharon de “excesivo”, por el considerable número de prendas que quedan vetadas.

A pesar de la polémica que se desató en redes, desde Uade se encargaron de señalar que este código de vestimenta no es nuevo, sino que rige desde el año 2000. Además, aseguraron que la normativa es entregada de manera impresa a los estudiantes durante el proceso de inscripción.

Las prendas prohibidas en la Uade

"Se deberá asistir a la universidad vestidos de forma decorosa, evitando el uso de ropa no apropiada para el ámbito universitario", reza el código de vestimenta.

En la misma circular, se detalla cuales son las prendas no "apropiadas". Son las siguientes: