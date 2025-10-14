Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Por ley, en Argentina las deudas con tarjetas de crédito dejan de existir luego de un plazo determinado. Cómo saber si estoy en el veraz y cómo salir de la lista

Si las deudas figuran en el Veraz por un periodo prolongado de tiempo, las entidades bancarias pueden negar el acceso a tarjetas de crédito

Crisis económica mediante, cada vez es más común que las familias rosarinas se endeuden, sobre todo con tarjetas de crédito . Aunque son herramientas financieras útiles en muchas oportunidades, también hacen que sea más fácil generar pasivos.

En este marco , muchos usuarios de tarjetas de crédito se preguntan qué sucede con sus deudas: ¿tienen prescripción? ¿Si lo poseen, cuánto tiempo tarda? ¿Quedan los datos del deudor en alguna lista?

En ese sentido, en Argentina, la prescripción de las deudas con tarjetas de crédito está regulada por Ley, por lo que deja de existir luego de un plazo determinado de tiempo . Lo que no significa que estén anuladas.

Por ese motivo, los datos del deudor continuarán figurando en el Veraz, la base de datos del Banco Central que registra el historial crediticio de las personas. Si un consumidor es identificado como deudor de "riesgo alto" es posible que las entidades financieras decidan no otorgarla una tarjeta de crédito, o algún otro elemento crediticio, como un préstamo.

Tarjetas de crédito: ¿cuánto tarda en prescribir una deuda?

La prescripción de una deuda a través de este tipo de elemento financiero está regulado por la Ley de Tarjetas de Crédito. En su artículo número 47, se indica que las acciones por parte de instituciones bancarias para reclamar una deuda prescriben en:

Un año, si se trata de la acción ejecutiva (la vía rápida para reclamar judicialmente). Tres años, para las acciones ordinarias (la vía judicial común).

No obstante, es importante dejar en claro que aunque pase este plazo de tiempo, no significa que la deuda desaparezca. Aunque el acreedor ya no puede iniciar una demanda para cobrarla, el deudor sí puede pagarla voluntariamente por lo que el pago es válido.

Entonces, al cumplirse el lapso de tiempo señalado, la deuda no queda anulada por estar prescripta. En caso del que el cliente no pague de manera voluntaria, figurará en el Veraz durante un plazo máximo de 5 años.

El Veraz, qué es y cómo funciona

¿Qué es el Veraz? Es una base de datos que responde al Banco Central y que contiene información sobre las finanzas y la solvencia económica de una persona. Es decir, es un historial financiero a lo largo del tiempo, que recopila y administra información sobre el historial crediticio de las personas.

A través del CUIT o CUIL, se identifican los movimientos impagos o morosidades en las que se incurra con entidades bancarias o empresas privadas. Esto construye la información crediticia y se usa como referencia para aprobar o negar un producto financiero. En ese sentido, el Veraz es una de las principales herramientas que tienen las entidades financieras y bancarias para evaluar el riesgo de otorgarle a alguien un crédito, una tarjeta de crédito, o cualquier tipo de financiación. Si se figura como deudor con riesgo alto, lo más probable es que el banco niegue el acceso a una tarjeta de crédito.

Aunque el Veraz se actualiza cada mes, las personas y empresas tienen derecho a conocer la información que consta sobre sí mismas en una base de datos, de forma gratuita cada 6 meses. Si se quiere consultar con mayor frecuencia, hay que pagar el informe.

El trámite es personal, sólo puede hacerlo el titular del dato acreditando su identidad.

Pasos a seguir para saber si figuro en el Veraz

Ingresa a la web de Veraz.

Dirigirse a la opción "Derecho de Acceso".

Elegir "Ejerce tu Derecho de Acceso" y luego "Obtener mi PIN por web".

Ingresar el PIN que recibirás por SMS y seguir las instrucciones para acceder al informe.

Pasos a seguir en el Banco Central

También se puede consultar consultar la situación crediticia a través de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ingresar a la web del BCRA.

Buscar la opción "El BCRA y vos" y luego "Consulta / Central de Deudores".

Ingresar el CUIT o CUIL.

La plataforma mostrará si se tienen deudas registradas, con información de la entidad que las reportó, el mes y el monto.

¿Cómo clasifica el Veraz a sus deudores?

A pesar de la creencia común, el Veraz no clasifica a los deudores por la cantidad monetaria de la deuda, sino que se basa en el tiempo de atraso en el pago.

De esta manera, el Veraz clasifica a los deudores según su historial de pagos, siendo los niveles más bajos (Normal y Riesgo bajo) para atrasos menores a 90 días, y los niveles más altos (Riesgo medio, Riesgo alto, Irrecuperable) para atrasos mayores a 90 días, incluso hasta un año o más.

El Veraz cuenta con 6 niveles para clasificar a sus deudores, cada nivel de mora refleja un grado distinto de atraso en el pago:

* Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días.

* Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días.

* Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días.

* Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año.

* Irrecuperable: Atrasos superiores a un año.

* Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con un ente que ya no existe.

Cuánto tiempo se tarda en salir del Veraz

Lo primero que hay que hacer para salir del Veraz es pagar las deudas. Con el pago ya hecho, todavía se figurará en la lista, pero con la aclaración de que ya no corren más morosidades. No obstante, la salida del Veraz no es automática.

Con más precisión, si se opta por cancelar en la deuda, se seguirá figurando en el Veraz durante 2 años, pero la deuda aparecerá como saldada. Si ya se pagó, tienen que pasar 10 días hábiles para que se actualice la información, pero aún así deberán pasar 24 meses para que el historial de la persona desaparezca del registro.

Si se opta por no pagar la deuda, otra opción es esperar el vencimiento de esta. Esto puede tardar hasta 5 años según la Ley 25.326 de protección de datos personales. Una vez cumplido ese periodo, el nombre del consumidor dejará de figurar en el Veraz.