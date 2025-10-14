La Capital | Información General | tarjetas de crédito

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Por ley, en Argentina las deudas con tarjetas de crédito dejan de existir luego de un plazo determinado. Cómo saber si estoy en el veraz y cómo salir de la lista

14 de octubre 2025 · 11:45hs
Si las deudas figuran en el Veraz por un periodo prolongado de tiempo

Si las deudas figuran en el Veraz por un periodo prolongado de tiempo, las entidades bancarias pueden negar el acceso a tarjetas de crédito

Crisis económica mediante, cada vez es más común que las familias rosarinas se endeuden, sobre todo con tarjetas de crédito. Aunque son herramientas financieras útiles en muchas oportunidades, también hacen que sea más fácil generar pasivos.

En este marco, muchos usuarios de tarjetas de crédito se preguntan qué sucede con sus deudas: ¿tienen prescripción? ¿Si lo poseen, cuánto tiempo tarda? ¿Quedan los datos del deudor en alguna lista?

En ese sentido, en Argentina, la prescripción de las deudas con tarjetas de crédito está regulada por Ley, por lo que deja de existir luego de un plazo determinado de tiempo. Lo que no significa que estén anuladas.

Por ese motivo, los datos del deudor continuarán figurando en el Veraz, la base de datos del Banco Central que registra el historial crediticio de las personas. Si un consumidor es identificado como deudor de "riesgo alto" es posible que las entidades financieras decidan no otorgarla una tarjeta de crédito, o algún otro elemento crediticio, como un préstamo.

>> Leer más: Deudas: cómo salir del Veraz y cuánto tiempo tarda

Tarjetas de crédito: ¿cuánto tarda en prescribir una deuda?

La prescripción de una deuda a través de este tipo de elemento financiero está regulado por la Ley de Tarjetas de Crédito. En su artículo número 47, se indica que las acciones por parte de instituciones bancarias para reclamar una deuda prescriben en:

Un año, si se trata de la acción ejecutiva (la vía rápida para reclamar judicialmente). Tres años, para las acciones ordinarias (la vía judicial común).

No obstante, es importante dejar en claro que aunque pase este plazo de tiempo, no significa que la deuda desaparezca. Aunque el acreedor ya no puede iniciar una demanda para cobrarla, el deudor sí puede pagarla voluntariamente por lo que el pago es válido.

Entonces, al cumplirse el lapso de tiempo señalado, la deuda no queda anulada por estar prescripta. En caso del que el cliente no pague de manera voluntaria, figurará en el Veraz durante un plazo máximo de 5 años.

>> Leer más: Ya son 110 mil los hogares rosarinos que "queman" sus ahorros para subsistir

El Veraz, qué es y cómo funciona

¿Qué es el Veraz? Es una base de datos que responde al Banco Central y que contiene información sobre las finanzas y la solvencia económica de una persona. Es decir, es un historial financiero a lo largo del tiempo, que recopila y administra información sobre el historial crediticio de las personas.

A través del CUIT o CUIL, se identifican los movimientos impagos o morosidades en las que se incurra con entidades bancarias o empresas privadas. Esto construye la información crediticia y se usa como referencia para aprobar o negar un producto financiero. En ese sentido, el Veraz es una de las principales herramientas que tienen las entidades financieras y bancarias para evaluar el riesgo de otorgarle a alguien un crédito, una tarjeta de crédito, o cualquier tipo de financiación. Si se figura como deudor con riesgo alto, lo más probable es que el banco niegue el acceso a una tarjeta de crédito.

Aunque el Veraz se actualiza cada mes, las personas y empresas tienen derecho a conocer la información que consta sobre sí mismas en una base de datos, de forma gratuita cada 6 meses. Si se quiere consultar con mayor frecuencia, hay que pagar el informe.

El trámite es personal, sólo puede hacerlo el titular del dato acreditando su identidad.

Pasos a seguir para saber si figuro en el Veraz

  • Ingresa a la web de Veraz.
  • Dirigirse a la opción "Derecho de Acceso".
  • Elegir "Ejerce tu Derecho de Acceso" y luego "Obtener mi PIN por web".
  • Ingresar el PIN que recibirás por SMS y seguir las instrucciones para acceder al informe.

Pasos a seguir en el Banco Central

También se puede consultar consultar la situación crediticia a través de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

  • Ingresar a la web del BCRA.
  • Buscar la opción "El BCRA y vos" y luego "Consulta / Central de Deudores".
  • Ingresar el CUIT o CUIL.
  • La plataforma mostrará si se tienen deudas registradas, con información de la entidad que las reportó, el mes y el monto.

>> Leer más: Jóvenes rosarinos endeudados: crece el uso de préstamos en billeteras virtuales para llegar a fin de mes

¿Cómo clasifica el Veraz a sus deudores?

A pesar de la creencia común, el Veraz no clasifica a los deudores por la cantidad monetaria de la deuda, sino que se basa en el tiempo de atraso en el pago.

De esta manera, el Veraz clasifica a los deudores según su historial de pagos, siendo los niveles más bajos (Normal y Riesgo bajo) para atrasos menores a 90 días, y los niveles más altos (Riesgo medio, Riesgo alto, Irrecuperable) para atrasos mayores a 90 días, incluso hasta un año o más.

El Veraz cuenta con 6 niveles para clasificar a sus deudores, cada nivel de mora refleja un grado distinto de atraso en el pago:

* Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días.

* Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días.

* Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días.

* Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año.

* Irrecuperable: Atrasos superiores a un año.

* Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con un ente que ya no existe.

Cuánto tiempo se tarda en salir del Veraz

Lo primero que hay que hacer para salir del Veraz es pagar las deudas. Con el pago ya hecho, todavía se figurará en la lista, pero con la aclaración de que ya no corren más morosidades. No obstante, la salida del Veraz no es automática.

Con más precisión, si se opta por cancelar en la deuda, se seguirá figurando en el Veraz durante 2 años, pero la deuda aparecerá como saldada. Si ya se pagó, tienen que pasar 10 días hábiles para que se actualice la información, pero aún así deberán pasar 24 meses para que el historial de la persona desaparezca del registro.

Si se opta por no pagar la deuda, otra opción es esperar el vencimiento de esta. Esto puede tardar hasta 5 años según la Ley 25.326 de protección de datos personales. Una vez cumplido ese periodo, el nombre del consumidor dejará de figurar en el Veraz.

Noticias relacionadas
El botón de emergencias de Pami permite a los afiliados comunicarse de forma rápida ante urgencias

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

El tiempo esta semana será ideal para salir al aire libre y hasta para tomar sol 

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Todas las rutas y autopistas del país deberán contar con peajes sin barreras desde el 31 de diciembre de 2026. 

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

El código de vestimenta de la UADE desató la controversia

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Lo último

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Ansés confirmó un bono de $300.000 para octubre: quiénes pueden cobrarlo

Ansés confirmó un bono de $300.000 para octubre: quiénes pueden cobrarlo

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Cuáles son las principales causas de atención médica en días de gran amplitud térmica. Los cuidados que hay que tener. Las señales de alerta
Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

Marchas y ollas populares bajo el lema Trabajo sí, hambre no
LA CIUDAD

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Ovación
El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026
Ovación

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Policiales
Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La Ciudad
Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Marchas y ollas populares bajo el lema Trabajo sí, hambre no

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: ¿Dónde está la plata de todos los ajustes?
Zoom

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen
Policiales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes