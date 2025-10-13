La Capital | Policiales | Femicidio

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

El cadáver fue encontrado desmembrado en una bolsa. El ministro de Seguridad entrerriano sostuvo que "por el contexto, hay un alto porcentaje" de que sea el remisero desaparecido

13 de octubre 2025 · 20:05hs
El lugar donde fue encontrado el cuerpo que

El lugar donde fue encontrado el cuerpo que, se presume, podría ser de Martín Palacios. 

El cuerpo de un hombre, desmembrado y en descomposición, fue hallado este lunes en un camino rural en Concordia. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que "por el contexto" hay altas probabilidades de que se trate del chofer desaparecido Martín Palacios, quien fue visto por última vez junto al femicida Pablo Laurta tras aceptar llevarlo a Córdoba.

El macabro hallazgo se produjo este lunes alrededor de las 16.30 en un camino rural de Concordia, donde el remisero era oriundo. Según declararon las autoridades entrerrianas, el cuerpo no posee la cabeza ni las extremidades superiores por lo que continúan los rastrillajes en la zona.

Martín desapareció el 7 de octubre y su familia hizo la denuncia dos días después. A partir de allí comenzó un operativo de búsqueda, investigación y rastrillaje. Entre el domingo y el lunes las autoridades pudieron encontrar, a 14 kilómetros de donde hallaron el cuerpo, un video de Pablo Laurta manejando solo el auto que pertenecía a Palacios. Fue así como empezaron los rastrillajes focalizados hasta dar con los restos humanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, comunicó que en los distintos videos que registraron pudieron observar el vehículo de Palacios manejado por el femicida Laurta "dando vueltas, perdido" cerca del camino rural donde se encontraron los restos humanos.

Por su parte, Roncaglia aseguró: "Por el contexto hay un alto porcentaje de que pueda ser Martín. Le falta la cabeza y las extremidades pero por contexto y por el radio de búsqueda hace que sea posible" y agregó: "Lo de Laurta fue un plan criminal, planificó todo".

>>Leer más: Doble femicidio en Córdoba: hallaron en la habitación de Pablo Laurta la billetera del remisero desaparecido

El hallazgo de la billetera

Pocas horas antes del hallazgo del cuerpo, la investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba había sumado un nuevo elemento clave este lunes cuando la policía encontró la billetera del remisero entrerriano Martín Palacios dentro de la habitación que Pablo Laurta había alquilado en Gualeguaychú. Este hallazgo se sumó al auto que conducía el chofer, un Toyota Corolla, que apareció incendiado en Córdoba.

En la requisa en el cuarto, número 209, en el que se alojó Laurta junto a P., los detectives secuestraron, además, una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que podría haber sido utilizada para vigilar la casa donde vivían su expareja, la exsuegra y su hijo, y un collar de perlas dentro de un estuche.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que se llevan adelante rastrillajes, patrullajes con drones y perros entrenados, y el análisis de registros telefónicos y de cámaras en toda la zona. “Tenemos casi un 100 % de convicción de que hubo contacto entre Palacios y Laurta”, sostuvo el funcionario.

Noticias relacionadas
Pablo Laurta tenía denuncias previas por violencia de género

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Luna Giardina fue asesinada en Villa Serrana. (Foto: Facebook/Luna Giardina).

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

alerta sofia en cordoba: mato a su ex, a su exsuegra y secuestro a su hijo de cinco anos

Alerta Sofía en Córdoba: mató a su ex, a su exsuegra y secuestró a su hijo de cinco años

Femicidio. En octubre de 2020 María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Ver comentarios

Las más leídas

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Lo último

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

La familia de Jonatan Pérez no tenía noticias del joven de 23 años desde el viernes 26 de septiembre, cuando viajó a Rosario para ver a su hijo
El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Ovación
¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Policiales
Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero
Policiales

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

La Ciudad
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento
Información General

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana
La Ciudad

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica