Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

La reacción del mercado fue instantánea y los activos argentinos pasaron, sin escalas, de operar al alza, a caer con fuerza.

Los bonos y acciones argentinas caen con fuerza en el mercado internacional luego de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. El mercado tomó como una señal negativa la frase del presidente norteamericano respecto a la dependencia del paquete de ayuda financiera al resultado de las elecciones legislativas.

Hasta minutos antes del encuentro presidencial en Washington, los títulos públicos anotaban subas de hasta 2%, pero luego de la conferencia de prensa del líder republicano, los bonos argentinos se dieron vuelta y emprendieron un camino de fuerte caída.

"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el martes recibió al presidente argentino. El mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país.

Aunque la Bolsa porteña arrancó la rueda en positivo, luego de las palabras de Donald Trump la tendencia se dio vuelta. Pasadas las 16 horas, el índice accionario S&P Merval retrocede 3% y cotiza en 1.899.027 unidades, equivalentes a US$1285 al ajustar por el dólar CCL (-5,4%). Las mayores bajas del principal es para Metrogas (-10,6%), Transportadora de Gas del Norte (-8,9%), y Sociedad Comercial del Plata (-7,7%).

La tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), incluso cuando arrancaron la rueda teñidas de verde. Los papeles de Banco Supervielle se destacan con una baja del 11,1%, seguidos por BBVA (+7,2%), Pampa Energía (-7,2%) e YPF (-7,2%).

“El día estaba siendo muy positivo, con expectativa y euforia. Hasta que Trump dijo que si Milei perdía ‘no seremos generosos’. Ahí es donde el mercado se desplomó en menos de cinco minutos, con los bonos cayendo 10% intradiario en cuestión de minutos, también las acciones. Esto fue porque el mercado priceaba un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo de libre comercio y no sucedió. La Argentina es un país muy riesgoso. Desde las elecciones en provincia de Buenos Aires, vemos subas del 30% en una semana, bajas del 30% en la otra. Es una volatilidad absolutamente histórica la que estamos viviendo“, dijo Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold.

En la otra cara del mercado, el segmento de deuda soberana tiende a la baja. Los Bonares retroceden 7,38% (AL41D) y los Globales lo hacen hasta 6,48% (GD29D). Esta tarde se conocerá el riesgo país actualizado, luego de que la semana pasada cerrara en 932 puntos básicos.

La reacción de los operadores

El mercado local transitaba una jornada con euforia y expectativas crecientes hasta que los dichos de Trump -al advertir que “si Milei pierde, no seremos generosos”- provocaron un giro abrupto en el ánimo inversor. En cuestión de minutos, los bonos argentinos llegaron a caer cerca de 10% intradiario, mientras las acciones también se desplomaban.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, explicó a Ámbito que el mercado venía “priceando un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo de libre comercio, y eso no sucedió”. Según señaló, “el día estaba siendo muy positivo, con expectativa y euforia, hasta que Trump dijo que si Milei perdía ‘no seremos generosos’, y ahí se desplomó todo”.

El especialista remarcó que la volatilidad en los activos argentinos alcanzó niveles históricos, con variaciones de entre 25% y 40% en lapsos de apenas semanas: “Desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires estamos viendo subas del 30% en una semana y bajas del 30% en la siguiente, tanto en bonos como en acciones”. De cara al escenario electoral, Palais consideró que si el oficialismo logra un buen resultado en los comicios legislativos del 26 de octubre y el apoyo de EEUU continúa materializándose, “hay mucho para subir”. Sin embargo, advirtió que lo ocurrido tras las declaraciones de Trump “es una clara evidencia de lo que podría pasar en un escenario negativo", por lo que hay que operar con máxima prudencia cuidado.