La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Futbolistas excluidos o de poca participación reaparecen en forma imprevista, como Martín Luciano, tras 8 meses sin jugar, o Saúl Salcedo, que no iba ni al banco

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

14 de octubre 2025 · 06:10hs
Luciano reapareció ante Tigre para marcar la punta izquierda de Newells. Nunca había jugado con Fabbiani.

Marcelo Bustamante / La Capital

Luciano reapareció ante Tigre para marcar la punta izquierda de Newell's. Nunca había jugado con Fabbiani.

Antes del inicio del Clausura, Cristian Fabbiani separó a cinco futbolistas de Newell's. No los consideraba y les dio la libertad para irse. Con el paso de las fechas, los resultados adversos y futbolistas que no rindieron lo llevaron a reincorporar a algunos. Saúl Salcedo, uno de los que separó y era convocado ocasionalmente por el entrenador como suplente, ingresó en el segundo tiempo contra Tigre.

Otro que hacía más tiempo que volvió a la consideración, Juan Manuel García, siguió el partido frente a los de Victoria desde el banco. El caso que más llamó la atención fue el de Martín Luciano. El lateral izquierdo no había jugado con el Ogro, quien apenas unas pocas veces lo llevó al banco, y el viernes directamente lo puso de titular. Ocho meses después de su último encuentro.

Las idas y vueltas del entrenador son consecuencia de la floja campaña del equipo. Por este motivo es que adopta determinaciones drásticas con algunos y luego da marcha atrás. Futbolistas que parece que no volverán a jugar, irrumpen de manera imprevista. Por necesidad del técnico.

El lateral izquierdo, cambios constantes

Pasó con Luciano, obligado a ocupar un puesto que tuvo contratiempos de toda clase, a partir de la venta de Ángelo Martino durante el actual torneo, el bajo nivel de Alejo Tabares, quien dejó de ser convocado, y la improvisación sin ningún beneficio de Alejo Montero en el lateral izquierdo.

Luciano fue titular en el clásico que Newell’s perdió por 2 a 1 en el Coloso y que significó el último de Mariano Soso como entrenador. Desde ese momento, no volvió a jugar, hasta el viernes pasado, porque Fabbiani no lo tuvo en cuenta. En el primer semestre del año apenas lo designó para el banco en el debut rojinegro en la Copa Argentina, contra Kimberley.

image (35).jpg
Martín Luciano disputa la pelota con Gaspar Duarte. El último partido del lateral hasta el cruce con Tigre.

Martín Luciano disputa la pelota con Gaspar Duarte. El último partido del lateral hasta el cruce con Tigre.

En el torneo Clausura, el futbolista de 22 años fue suplente solo en tres fechas, hasta que Fabbiani, inesperadamente, lo confirmó de titular contra Tigre. El defensor no desentonó y puede continuar entre los once el viernes contra Argentinos, ante las dificultades del entrenador por contar con otro futbolista que le rinda para jugar de marcador izquierdo.

Saúl Salcedo, en vez de Fabián Noguera

Salcedo formó parte de los marginados de la pretemporada, pero el viernes Fabbiani debió recurrir al zaguero para reemplazar a Luciano Lollo, de muy bajo desempeño en la primera etapa. El entrenador eligió al paraguayo, pese a que en el banco también estaba Fabián Noguera, marcador central que se trajo de refuerzo a mitad de año.

>> Leer más: Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

Fabbiani tuvo a Salcedo de titular en el principio de su ciclo, luego lo excluyó para el Clausura, hasta que en la 5ª fecha lo citó y nada menos que para jugar desde el principio contra Defensa y Justicia. Entró a la fecha siguiente, en los instantes finales contra Central, y al partido posterior fue al banco contra Barracas.

NOB Salcedo 1148232
El defensor paraguayo Saúl Salcedo reapareció en Newell's tras varias fechas sin ser citado.

El defensor paraguayo Saúl Salcedo reapareció en Newell's tras varias fechas sin ser citado.

Otra vez lo excluyó, para los siguientes cinco partidos, cuatro de la liga y el restante de la Copa Argentina. Hasta que reapareció el viernes frente a Tigre, con un juego discreto.

El primero al que se le planteó que no estaba en los planes y luego se lo convocó fue Juanchón García, suplente contra Tigre.

El entrenador decidió reincorporarlo para la 5ª fecha, ante las enormes dificultades de la Lepra en ataque y más aún para que un delantero convierta. Lo convocó con regularidad y hasta lo metió con frecuencia, aunque no en los últimos dos partidos. Goles no aportó y tampoco fue una opción válida de ataque.

>> Leer más: Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Otro que formó parte del grupo de los cinco excluidos fue el lateral izquierdo Brian Calderara. Sin embargo lo llevó al banco contra Atlético Tucumán, por la 8ª fecha del Clausura, y en los cuartos de final de la Copa Argentina, hasta que volvió a ser relegado.

Los otros dos que completan la lista de desplazados ya no están: Fernando Cardozo, que se fue a Olimpia, y Juan Ignacio Méndez, a Instituto.

Unos regresaron en Newell's, otros no son citados

Luciano, Salcedo y Juanchón pasaron de no estar en la consideración del entrenador a ser tenidos en cuenta. El camino inverso que por ejemplo transitan hoy Alejo Tabares, Calderara y Luca Sosa.

La situación de Giovani Chiaverano también es particular, aunque nada novedosa. Fue titular hasta la goleada sufrida contra Boca y directamente se lo marginó para el último compromiso.

Así es el presente que afecta a varios de futbolistas. Con Fabbiani que hace y deshace, sin conseguir mínimas certezas.

