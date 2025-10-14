La Capital | Economía | soja

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

La ayuda financiera norteamericana puede perjudicar el comercio con los chinos, que demanda los granos de la región centro. Cerealeras y Pullaro en alerta

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

14 de octubre 2025 · 14:54hs
Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Las andanzas de Javier Milei por Estados Unidos en busca de un salvataje del Tesoro norteamericano no será gratis. La justificación ideológica sabe a poco y la supuesta invasión yankee sobre los recursos naturales suena excesiva, pero hay algo palpable que puede llegar a perjudicar al país y a Santa Fe: el recorte del comercio con China, en especial el mercado de la soja.

Me preocupó cuando el secretario de Estado dijo que Argentina iba a correr a China de los negocios. Primero porque China es el principal socio comercial y porque Argentina tiene que hacer lo que le convenga al país”, razonó en LN+ el gobernador, Maximiliano Pullaro. Scott Bessent, aseguró que la ayuda económica al gobierno de Milei se debía a su intención de evitar “otro estado fallido o liderado por China en América Latina”.

"Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina", añadió, luego de sugerir varias veces que habría que dejar de comprarle a los chinos. La Embajada de China en Argentina respondió directamente con un extenso comunicado donde acusó al funcionario de "intervencionismo" y tener una mentalidad "arraigada a la Guerra Fría". Lo que está diciendo de fondo es que no es necesario meterse en el comercio.

La soja de Santa Fe

Con China hay una larga historia comercial, porque es un gran comprador de carne vacuna y lo fue de aceite de soja. Sin embargo lo que más se exporta es el poroto de soja porque China tiene la tradición de comprarlo e industrializarlo en su territorio. Si bien lo óptimo es que Argentina le de valor agregado a sus productos, el comercio de granos es gigante.

“Después de siete años logramos los primeros barcos de harina de soja y recuperar el mercado de aceite de soja. Hay acuerdo de maíz y trigo, pero no están autorizados aún. El comercio podría diversificarse y incrementarse. Por lo tanto el mercado chino para nosotros es importante”, se encargó de comunicar en El Destape Radio Gustavo Idígoras, presidente de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Granos (CEC), es decir, las cerealeras que tienen sus puertos mayormente en Santa Fe.

idigoras 1.jpg
Gustavo Idígoras, presidente de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), defiende el negocio de la soja con China

Gustavo Idígoras, presidente de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), defiende el negocio de la soja con China

Relaciones comerciales

Luego reveló que llegaron al país delegaciones chinas en los últimos cuatro meses planteando un entendimiento de largo plazo con Argentina y Brasil para que sea proveedor de materias primas agropecuarias que ellos necesitan. Negocio para rato para las cerealeras que no lo quieren perder. Pekín tiene en el Gran Rosario a la china estatal Cofco como insignia.

También hay conversaciones con India (comprador por excelencia de aceite de soja) y con Japón. Todos los que tuvieron conflicto comercial con Estados Unidos, vienen a buscar con Argentina y Brasil lo que antes encontraban en el país del norte. Hay una gran oportunidad desde el plano comercial.

“Estas relaciones comerciales no se deberían ver perturbadas por ninguna razón porque irían en detrimento de la Argentina”, sostuvo Idígoras en línea con lo que planteaba Pullaro. Desde el gobierno santafesino agregan a La Capital: "Somos complementarios con China. El camino no es cerrar negocios, claramente, sería un problema". Por lo tanto, hay todo un sector agroexportador de peso, más un gobierno provincial alineados y levantando una luz amarilla para perder.

>>> Leer más: Pullaro pavimenta con las cerealeras

Aranceles y materia prima

No es un tablero fácil. Hay otro punto en la conversación: ¿habrá algún tipo de flexibilidad de aranceles para materia prima o subproductos agrícolas argentinos a Estados Unidos en el marco del entendimiento por el salvataje? Suena difícil por la dinámica interna de aquel país, pero se arrojó en las últimas horas como tantas otros trascendidos.

Es que ya de por sí los productores estadounidenses de soja están preocupados porque las tensiones comerciales entre Washington y Pekín les cierran el acceso al mayor mercado mundial de la oleaginosa. Estados Unidos tiene un cierre total de ventas por temas de aranceles y no envió más un solo barco agrícola a China, por eso los agricultores asociados le piden a Trump que convenza a Xi Jinping a que levante el mercado o que lo subsidie lo que perdió por no venderle a los chinos.

En respuesta a los aranceles estadounidenses, Pekín impuso a una serie de productos, entre ellos la soja, un recargo impositivo del 20% que la encarece considerablemente en comparación con la producida en América Latina, según la Asociación de la Soja de Estados Unidos (ASA, por su sigla en inglés), dentro de la cual se destaca la Argentina, dentro de la cual se destaca Santa Fe por su agroexportación. Y nadie quiere perder esos beneficios.

Noticias relacionadas
morgan stanley trazo tres precios posibles para el dolar segun el resultado electoral de milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Volvieron a aumentar las tasas de interés de los plazos fijos

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

El equipo económico de Toto Caputo junto al presidente Javier Milei

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

Milei presentó el Plan Argentina Grande Otra Vez en San Nicolás.

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Ver comentarios

Las más leídas

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Lo último

¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!, el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Martín Luciano y su vuelta al once en Newells: Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir

Martín Luciano y su vuelta al once en Newell's: "Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir"

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas y testimonios de un caso que va juicio con pedido de altas penas

En la audiencia preliminar al debate, un fiscal pidió 30 años de prisión para tres acusados de matar hace dos años a la hincha de Central arrojando un piedrazo

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas y testimonios de un caso que va juicio con pedido de altas penas
La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses
Economía

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Por Facundo Borrego
Economía

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000
Economía

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Ovación
Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami
Ovación

Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

Policiales
Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La Ciudad
Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: ¿Dónde está la plata de todos los ajustes?
Zoom

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen
Policiales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"