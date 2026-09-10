Pami: cómo reclamar si no te llegan los pañales

El novedoso sistema de entrega de pañales a domicilio de Pami puede presentar sus fallas. Qué pueden hacer los jubilados

Los jubilados de Pami pueden comunicarse en caso de tener problemas con el servicio de entrega de pañales

Desde el año pasado, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) puso en funcionamiento un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio . Y, como suele ocurrir con los servicios nuevos, llevan un período de ajuste y adaptación. Es por esto que los jubilados deben conocer las formas de reclamar en caso de que los insumos no lleguen a su puerta.

La obra social de los jubilados entrega hasta 90 unidades de pañales al mes y ha cambiado sus métodos. Ahora, los pañales llegan directamente al domicilio del afiliado a través de la gestión de la empresa Urbano Express Argentina S.A. El envío no tiene costo para los beneficiarios y es realizado por repartidores identificados con credencial y uniforme.

Pero más allá del objetivo de agilizar la entrega y evitar las largas filas, el nuevo sistema de entrega aún se está perfeccionando con sus primeros pasos y se han realizado distintos reclamos por parte de afiliados que no han recibido sus pañales a tiempo.

Reclamos por fallas en el sistema de entrega de pañales

Según ha trascendido, algunos afiliados han reportado fallas en el nuevo sistema de entrega de pañales. Algunas demandas giran en torno a demoras en la recepción de los insumos, otras directamente apuntan contra entregas estipuladas que ni siquiera se concretaron.

Desde Pami explicaron que puede ocurrir que los pañales no se entreguen por no encontrar a ninguna persona en el domicilio. En esos casos, el organismo aclaró que en ese primer intento de entrega la empresa dejará un aviso y volverá a presentarse dentro de las 72 horas siguientes.

>>Leer más: Pami: ¿Cómo saber si se trata de una estafa?

Cómo reclamar si no llegan los pañales

Ya transcurrido el tiempo de espera acorde o bien, después del segundo intento de entrega fallido, el afiliado debe comunicarse con Pami para reclamar sus pañales. Para esto, tiene diversas opciones.

Desde su mismo domicilio el afiliado puede comunicarse con “Pami Escucha” llamando al 138 (opción 0). Allí, recibirá atención telefónica de la obra social y se le indicará cómo hacer para recibir sus pañales.

Si se desea realizar el reclamo personalmente, el afiliado debe dirigirse a la agencia Pami más cercana. Para efectuar el reclamo no necesitará turno previo. En la misma agencia se le indicará cómo continúa el proceso para recibir los insumos.

Cabe recordar que tanto para reclamar por los pañales como para cualquier otro reclamo o gestión, el afiliado deberá tener cerca su número de afiliado. En el caso de reclamos por los pañales, es importante también contar con cualquier comprobante o notificación recibida para agilizar el seguimiento del caso.