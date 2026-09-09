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Cómo recuperar la contraseña de "Mi Pami" si fue olvidada

La aplicación de Pami permite a los afiliados realizar diversas funciones esenciales desde sus dispositivos. Cómo cambiar la contraseña en caso de olvidarla

9 de septiembre 2026 · 14:21hs
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La aplicación Mi Pami permite a los afiliados realizar diversas gestiones online

La aplicación "Mi Pami" permite a los afiliados realizar diversas gestiones online

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) brinda a sus afiliados la herramienta llamada “Mi Pami”, un portal que habilita a los jubilados a realizar sus trámites de manera online, sin tener que salir del hogar. Para ingresar, los usuarios deben utilizar una contraseña. Pero el asunto es que, en muchos casos, esta clave se mezcla con otras o se olvida.

Para ingresar a “Mi Pami” es preciso disponer de un usuario ya configurado con su contraseña. La contraseña protege la cuenta, por lo que es importante mantenerla en privado. Pero lo que ocurre muchas veces es que las contraseñas se olvidan y, en el caso de “Mi Pami”, es preciso recuperarlas para poder ingresar al portal.

Afortunadamente, a través de una serie de pasos breves, los afiliados pueden restituir sus contraseñas y utilizar la app con normalidad.

>>Leer más: Pami: ¿Cómo saber si se trata de una estafa?

Cómo recuperar la contraseña de “Mi Pami”

Para recuperar la contraseña los usuarios deben ingresar a la aplicación “Mi Pami”. Allí se les pedirá que coloquen su usuario y contraseña. Se debe seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” para comenzar el proceso de restitución.

La aplicación, entonces, abrirá en la pantalla la posibilidad de que el usuario cargue su CUIL y cree una nueva clave. Para esto, le exigirá que la nueva contraseña cumpla con los requisitos alfanuméricos allí detallados.

Una vez ideada la nueva contraseña, el afiliado recibirá un código en el teléfono celular que tenga registrado en su cuenta. Por esto es importante que se mantengan los datos actualizados. Este código le será solicitado para confirmar el cambio de contraseña y dejarla fija.

Es importante que la contraseña y el código enviado en caso de cambiarla no sea compartido con nadie, excepto que se trate de un familiar o apoderado que colabore con las gestiones de Pami. La clave permite el acceso al perfil del usuario con toda la información personal del afiliado, por lo que es preciso mantenerlo en privado para proteger la seguridad de la cuenta.

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