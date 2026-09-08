La Capital | Información General | Pami

Pami: ¿Cómo saber si se trata de una estafa?

La obra social de los jubilados difundió una serie de instrucciones para cuidar a sus afiliados en un contexto marcado por estafas y robos de datos

8 de septiembre 2026 · 14:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
 Ante una nueva ola de estafas Pami recuerda la importancia de conocer sus canales oficiales

Foto: La Capital/Archivo.

 Ante una nueva ola de estafas Pami recuerda la importancia de conocer sus canales oficiales

Los canales de comunicación digital de Pami han ayudado a los jubilados a resolver cientos de trámites desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, estos canales también han sido el blanco de ataques virtuales, en los que los datos personales de los afiliados han quedado expuestos. En este contexto, la obra social considera fundamental aprender a proteger la información personal.

Uno de los engaños más utilizados recientemente tiene que ver con el robo de identidad a la institución. Distintos perfiles falsos se hacen pasar por la cuenta oficial de Pami y piden a los afiliados sus datos personales.

Es por esto que la obra social se encargó de brindar herramientas para que sus afiliados aprendan a reconocer los canales legítimos de comunicación de Pami frente a aquellos que no lo son. Esta información es fundamental para proteger los datos personales y no caer en estafas virtuales.

>> Leer más: Medicamentos gratis de Pami: los nuevos requisitos y cómo acceder a ellos

La guía de Pami para evitar estafas

Ante los nuevos desafíos a los que se exponen los usuarios al utilizar medios digitales, Pami entiende que es preciso educar a sus afiliados en seguridad cibernética. La clave está en saber identificar los medios oficiales de la institución, para no brindar datos a usuarios falsos.

¿Cómo identificar los canales oficiales de Pami?

Existen tres puntos fundamentales a tener en cuenta:

  • Las cuentas oficiales de Pami siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta
  • Tienen un historial de publicaciones extenso
  • Cuentan con miles de seguidores

Cualquier usuario que se haga pasar por Pami pero no cumpla con estas características, debe ser inmediatamente calificado como falso.

Asimismo, tal como explican desde la obra social, Pami nunca va a llamar o a escribir a sus usuarios para iniciar un trámite. Estos solo son iniciados por los propios afiliados. Tampoco cuenta con ningún intermediario en redes sociales para realizar gestiones, ni promociona o vende insumos. Cualquier usuario que intente convencer al afiliado de esto es directamente falso.

Es importante que los afiliados jamás compartan sus datos personales con ninguna cuenta que no sea la oficial de Pami.

>> Leer más: Cartilla médica de Pami: para qué sirve y cómo utilizarla

Qué hacer en caso de sospechar una estafa

Si el usuario cree que él mismo o alguien que conoce puede estar siendo víctima de una estafa, además de no compartir ningún dato personal, puede avisar inmediatamente a Pami a través de sus canales oficiales.

Para denuncias por estafas o cualquier consulta, los jubilados pueden llamar al 138 Pami Escucha y Responde o bien contactar a la obra social a través de sus canales oficiales.

Noticias relacionadas
Pami trabaja con una amplia lista de farmacias en todo el país donde sus afiliados pueden vacunarse de forma gratuita

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacuna contra la gripe

Pami ofrece un subsidio para personas con celiaquía

Pami ofrece un subsidio por celiaquía: cómo solicitarlo en septiembre

los centros de dialisis de santa fe estan en alerta por falta de pagos de pami

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Para recibir los pañales de Pami, es preciso renovar la solicitud cada tres meses

Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

El hombre, hoy de 40 años, fue detenido en San Luis al 2700 tras una denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento. En 2005 había protagonizado un siniestro vial en el que murieron dos adolescentes, un caso que causó conmoción en Rosario.

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado
Policiales

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Ovación
Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

El clásico dejó un lesionado en Newells que no estará en el choque con Vélez

El clásico dejó un lesionado en Newell's que no estará en el choque con Vélez

Policiales
Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

La Ciudad
Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación al conductor
Policiales

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio
La ciudad

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones
Policiales

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina
Ovación

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina