Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Con el fin de evitar el arribo de jugadores que después no tienen participación a pesar de la inversión del club, la dirigencia optó por tomar una determinación

Luis Castro

Luis Castro

8 de enero 2026 · 09:52hs
Gabriel Arias

Gabriel Arias, Michael Hoyos, Walter Núñez. Franco García y Nicolás Goitea son los cinco refuerzos que llegaron al Parque hasta el momento.

Dicen que de los errores se aprende, aunque en este caso los últimos cometidos no sean propios de la actual conducción en Newell's. Con el fin de no repetir viejos vicios de contrataciones de jugadores que no rindieron o simplemente llegaron pero no fueron utilizados, la dirigencia optó por establecer el ítem "por productividad" dentro de los contratos que se oficializan. Al sueldo y acuerdo económico que se llega con los refuerzos aparece una cláusula que podría incrementar el monto a percibir si el jugador en cuestión tiene rodaje y suma minutos.

Parece una normalidad en el fútbol que en la etapa del mercado de pases arriben todo tipo de futbolistas con el fin de reforzar un equipo, pero en muchos casos no alcanzan ese mote y hasta ni tienen participación. El club invierte una suma importante de dinero que no es recuperado, el jugador sólo entrena y no juega. Todo termina siendo una mala inversión.

Si se habla de Newell's, en el último tiempo aparecen los casos de Darío Benedetto, Josué Colman y Franco Orozco, por citar algunos nombres que pasaron con más penas que gloria por la entidad del Parque de la Independencia. Por supuesto que a lo largo de los años la lista se puede tornar interminable y con apellidos que sorprenderían a más de uno porque no quedaron en el radar mental de los hinchas.

>> Leer más: Catarata de refuerzos en Newell's: Michael Hoyos, la cuarta incorporación al hilo del miércoles

Durante largos años una variedad de jugadores llegaron al club con el mote de "refuerzo" y que ni siquiera llegaron a ser una opción para ocupar un lugar en el equipo. Y todas estas situaciones le generaron a la entidad deudas importantes que debieron -y deben- hacer efectivo por los contratos firmados. Es por eso que la determinación dirigencial en este primer mercado de pases que afrontan es poner en práctica "la productividad" con todos los jugadores que llegaron y que estén por arribar a la entidad.

Precisamente sobre esta determinación adoptada por la actual conducción en los próximos días Roberto Sensini brindará una conferencia de prensa con el fin de explicar esta modalidad puesta en práctica. Hasta el momento los que llegaron son Gabriel Arias, Michael Hoyos, Franco García, Nicolás Goitea y Walter Núñez.

Atencio, negociación difícil

Rodrigo Atencio sigue siendo una de las nombres que tiene en carpeta la dirigencia y por el cual conservan la ilusión de que pueda cerrarse. Tras la pérdida de categoría de Sport Recife, el delantero (23 años) hace fuerza para ponerse la Rojinegra y, según se dice, podría llegar a préstamo por un año y con opción de compra, aunque "la negociación está difícil", aclararon desde el Parque.

>> Leer más: El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso, no lo gritó y pidió perdón

El rosarino tuvo intenciones tiempo atrás de llegar al Parque, pero todo quedó en un intento. Ahora el escenario aparecería ideal para lograr con ese cometido y buscar relanzar su carrera que se inició en Independiente y luego pasó por Central Córdoba (Santiago del Estero).

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

