"No hay dos vidas, como dicen algunos", dijo Ginés González García en defensa del aborto

Mientras tanto, el debate se encendió en Twitter y gran cantidad de militantes "pro vida" cuestionaron al ministro y convirtieron en tendencia el hashtag #RenunciaGines.

Antes de comenzar el debate por la legislación del aborto en la Cámara de Diputados, González García expuso en una videoconferencia como parte de los paneles informativos.

"Acá no hay dos vidas como dicen algunos. Acá claramente es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, es decir, que hace más de la mitad del mundo civilizado", dijo en su ponencia vía Zoom desde la Casa Rosada.

Aseguró además: "Si el aborto fuera para varones, ya sería ley hace mucho", y expresó que "se trata de justicia social, porque la que puede abortar en un lugar seguro lo hace, con dolor, pero lo resuelve, mientras que las más débiles no lo resuelven o a veces lo hacen con muerte".

Dirigiéndose a los diputados, continuó: "Sabemos que a veces tienen que sufrir aprietes, aún cuando tengan la evidencia de que esto tiene solución, y ante esa situación de violencia piensen lo que sufren estas mujeres cuando están en condiciones de este tipo".

El titular de la cartera de Salud llamó a "cambiar una historia de la cual nadie puede estar orgulloso" y dijo que con esta legislación que se busca aprobar "ante un problema de salud pública que es serio, se elimina naturalmente una causa de muerte".

Relató que "el uso de aguja, percha y tallo de perejil está lleno de riesgos, y el ingreso hospitalario por abortos es enorme", aunque asumió que ese número "está descendiendo y es un hecho alentador".

"¿Saben por qué es eso? Por la innovación: se llama misopostrol", dijo.

Asumió que el problema que tiene ese medicamento es que "en las farmacias tiene un valor de 2.800 pesos", cifra que no es accesible para muchas mujeres.