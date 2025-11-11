La Capital | Información General | Mercurio

Volvió Mercurio retrógrado: qué significa, cuánto dura y cómo puede afectar

El último Mercurio retrógrado del año ya está en marcha. Qué dicen la astrología y la ciencia sobre este fenómeno.

11 de noviembre 2025 · 12:09hs
El último Mercurio retrógrado del año ya está en marcha

El último Mercurio retrógrado del año ya está en marcha

Con el mes de noviembre ya inaugurado, volvió Mercurio retrógrado a los calendarios. Hace un tiempo, el fenómeno genera debate y superstición. . Muchas personas le temen por su supuesta relación con las desgracias. Pero mientras muchos le han cargado un valor negativo, otros lo ven como una oportunidad.

Este será el tercer Mercurio retrógrado de 2025. El primero ocurrió entre marzo y abril, cuando el planeta retrocedió de Aries a Piscis, haciendo foco en la conexión emocional, la intuición y el impulso. El segundo del año fue en julio, y se trató de una retrogradación en el signo de Leo, lo que le da un tinte muy diferente.

En esta oportunidad, el fenómeno comenzó el domingo 9 de noviembre y se extenderá hasta el 29 de este mes. En esta ocasión, Mercurio pasará por los signos de Sagitario y Escorpio

>> Leer más: Luna llena del Castor: cuándo verla y qué significa

¿Qué es Mercurio retrógrado?

Mercurio retrógrado es un fenómeno astronómico por el cual parece que este planeta está haciendo marcha atrás sobre su propia órbita, pero no es más que una ilusión óptica desde la Tierra.

No obstante, para la astrología el planeta Mercurio tiene una influencia directa sobre los individuos. Se lo asocia con la comunicación, los viajes, los contratos y la tecnología. Por lo que un fenómeno como este es símbolo de caos en la comunicación, fallas tecnológicas, confusión mental y reaparición de problemas del pasado.

Mercurio en fase retrógrada suele percibirse como un momento de bloqueos, confusiones y revisiones. Sin embargo, también puede invitar a reevaluar ideas, vínculos, conductoras y al elección de que se conserva y que se deja atrás después de este periodo.

Ahora bien, a pesar del temor a rupturas amorosas o desgracias asociadas supuestamente a este fenómeno, la ciencia moderna desacredita estas creencias y las cataloga como pseudociencia, por lo que la sucesión de estos acontecimientos carecen de una base científica.

¿Cuándo es Mercurio retrógrado?

Habitualmente, Mercurio retrógrado se registra una vez cada tres o cuatro meses. La primera de 2025 se dio entre marzo y abril, precisamente entre el 15 de marzo y el 7 de abril. La segunda etapa comenzó el 18 de julio se extendió hasta el 11 de agosto.

Ahora, Mercurio regresó en retrogrado. El fenómeno comenzó el domingo 9 de noviembre y se extenderá hasta el día 29 del mismo mes.

¿Qué dice la Nasa sobre Mercurio retrógrado?

Según la Nasa, este movimiento retrógrado característico del planeta más cercano al Sol es un fenómeno aparente que se observa desde la Tierra. Aunque Mercurio parece moverse en dirección opuesta a su movimiento normal, este efecto es una ilusión óptica causada por la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión.

Los astrónomos y científicos especialistas en la temática aseguran que no existen evidencias que respalden la idea de que los movimientos planetarios tengan un impacto directo en la vida de las personas.

Profesionales destacan que ambos planetas se mueven en la misma dirección, pero que la diferencia de velocidad entre ambos genera un efecto por el que pareciera que Mercurio se dirige en otra dirección, aunque no es más que un efecto visual.

>> Leer más: Lunes de eclipse solar: de qué se trata y dónde podrá verse

¿Qué dicen los astrólogos sobre Mercurio retrógrado?

Según explican los astrólogos, en este período Mercurio retrograda en el signo de Leo, lo que le otorga a este fenómeno un significado particular.

Leo es un signo asociado con la autenticidad, la autoexpresión y el deseo de reconocimiento. Al retrogradar en este signo, Mercurio —planeta regente de la comunicación, el pensamiento y los intercambios— activa una energía que pone en primer plano temas como la necesidad de aprobación, el ego y los roles que las personas asumen frente a los demás.

Además, al tratarse de un signo de fuego, la influencia leonina puede acentuar la impulsividad al comunicarnos, así como generar tensiones vinculadas con la autoestima y el orgullo. En este sentido, durante este período, podrían surgir malentendidos en relaciones emocionales, especialmente cuando el ego o la necesidad de tener la razón entran en juego.

En resumen, Mercurio retrógrado en Leo puede manifestarse en errores relacionados con la creatividad, conflictos por la falta de reconocimiento y una tendencia a dramatizar situaciones simples. Es un momento ideal para observar el modo de expresarse, qué tanto se busca la validación externa y de qué manera comunicarse con mayor autenticidad.

Noticias relacionadas
estados unidos mantiene el matrimonio homosexual: la corte rechazo una apelacion

Estados Unidos mantiene el matrimonio homosexual: la Corte rechazó una apelación

con un descenso en las tasas de vacunacion, canada ya no esta libre de sarampion

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

china entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifon fung-wong

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos. 

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Panorama de Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Panorama de Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

El ex-Newells que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

El ex-Newell's que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

La inversión será de 2.600 millones de pesos y contempla la recuperación y modernización de la estructura para potenciar el turismo y el transporte por el río
Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra
Vicentin: el juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con la cerealera
Economía

Vicentin: el juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con la cerealera

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa
Policiales

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Cuándo juegan Central y Newells sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Cuándo juegan Central y Newell's sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Messi reflexionó sobre la despedida de Barcelona: Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa

Messi reflexionó sobre la despedida de Barcelona: "Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa"

Newells no tiene paz: los jugadores no entrenaron este martes por falta de pago

Newell's no tiene paz: los jugadores no entrenaron este martes por falta de pago

Policiales
Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa
Policiales

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

La Ciudad
Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Política

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Policiales

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
Economía

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
La Ciudad

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla