Niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre y quiénes pueden recibir montos extra

Mientras esperan un aumento en sus salarios, las trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos podrán cobrar una sumas extras en octubre

1 de octubre 2025 · 09:38hs
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre

Con la llegada del décimo mes del año, las trabajadoras de casas particulares y niñeras comienzan a preguntarse por su situación salarial. Sin nuevos ajustes en sus remuneracioens, por el momento las empleadas domésticas percibirán los mismos montos que en septiembre.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no convocó a nuevas negociaciones paritarias. De esta manera, el último aumento que percibieron en sus haberes fue el que estableció en un 6,5% para el periodo de julio-septiembre. Y, si bien en julio, agosto y septiembre las empeladas domesticas cobraron un extra no remunerativo, en el décimo mes del año este ingreso se verá reducido.

Ahora bien, la buena noticia es que un grupo específico de empleadas domésticas podrá percibir un aumento extraordinario en sus haberes.

Cabe recordar que el mes de octubre llega con un feriado. El gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. En este sentido, teniendo en cuenta el artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), las empleadas domésticas que en el feriado de octubre trabajen podrán cobrar un monto doble del ordinario del mes. Es decir que las trabajadoras que el 10 octubre trabajen o hayan trabajado, verán aumentos en sus salarios según las horas extras.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre?

Los montos de los salarios de las empleadas domésticas por hora, se encuentra detallado según las distintas tareas:

Supervisores/as

  • Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

  • Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

  • Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros

  • $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

  • Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

  • Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

¿Cómo cobran las empleadas domésticas los feriados?

Cabe aclarar que no es lo mismo un día no laborable que un feriado nacional. Si se trata de un día no laborable, queda en manos del empleador decidir si se da o no el asueto. En caso de convocar a la empleada, estas percibirán el salario simple.

Pero en el caso de que el empleado sea obligado a trabajar en un feriado nacional el empleador deberá pagar el doble por esa jornada.

Es decir que en los días feriados nacionales las empleadas domésticas percibirán el salario normalmente sin ir a trabajar. Ahora bien, en caso de que alguno de los dos feriados de mayo la empleada haya trabajado, el empleador le debe recompensar con un 100 % más de la remuneración habitual. Para los empleadas domésticas que cobran por hora rige la misma ley.

Débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó una nueva forma de pago de obligaciones para los empleadores, que lo automatiza y lo simplifica. De esta manera, se vuelve más fácil que las trabajadoras de casas particulares accedan a los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado

La nueva opción que habilitó el Arca es el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de trabajadoras domésticas. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y hace que el trámite se vuelva más sencillo.

Entonces, mediante una única acción -la adhesión de los aportes de las empleadas domésticas al débito automático- se asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

Hay que recordar que el pago de aportes de las empleadas de casas particulares es una obligación para el empleador. Este pago le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social, entre otros.

Hasta el momento, los pagos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas particulares se debían realizar por los empleadores mes a mes, ya sea de manera presencial o vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago.

Sin importar la modalidad, el empleador debía cada mes realizar el pago. Ahora, con el débito automático, el pago se genera cada mes de manera automático.

Cómo funciona el débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

Desde Arca, explicaron que los pasos a seguir para adherir los aportes de las empleadas domésticas al débito automático son los siguientes:

1. Acceder al sitio web de Arca con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

