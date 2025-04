Ansés recordó un importante beneficio para un grupo de empleadas domésticas

Requisitos para solicitar la Asignación por Maternidad

Para acceder a la Asiganción por Maternidad, la trabajadora debe cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos Anses detalla:

Tener 12 semanas de gestación o más.

Tener al menos 3 meses de antigüedad en el empleo.

Asimismo si la trabajadora es de temporada, debe estar trabajando en el momento de solicitar la licencia por Maternidad.

Documentación necesaria para solicitar la Asignación por Maternidad

Para dar inicio al tramite de obtención de la licencia por maternidad, la empleada domestica debe contar con la siguiente documentación:

El formulario Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico (PS 2.75) (rubros 1, 2, 3, 4, 5 y 6). La constancia de “Alta de Personal de Casas Particulares”. El formulario F.102/RT, “Volante de Pago Trabajador de Casas Particulares, Aportes y Contribuciones”. En caso de no tenerlo se puede llevar el recibo de sueldo.

Cabe recordar, que la empleada doméstica puede llevar una nota del empleador, con carácter de declaración jurada, en lugar de completar el rubro 4 del formulario. Dicha nota debe tener la fecha de notificación del diagnostico, el certificado médico firmado con el nombre y el DNI.

Por su parte, la constancia solicitada, se emite a través del portal de Casas Particulares de ARCA, al que se accede ccon CUIL y Clave Fiscal.

El trámite se puede realizar de manera online a través de la pagina web de Anses o bien de manera presencial, solicitando turno en alguna de sus oficinas. Antes de comenzar el proceso online es necesario revisar y corregir, si es necesario, los datos personales y vínculos familiares de Mi Anses.

>>Leer más: Empleadas domésticas: cuánto cobran con el feriado especial del 3 de abril

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en abril

Los montos de los salarios de las empleadas domésticas por hora, se encuentra detallado según las distintas tareas:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 mensuales.

Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 mensuales.

Personal de tareas específicas:

Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 mensuales.

Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 mensuales.

Caseros:

$3.089 por hora / $390.567 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales.

Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 mensuales.

Personal para tareas generales:

Con retiro: $2.863 por hora / $351.223 mensuales.

Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales.

Cómo cobran las empleadas domésticas el 3 de abril

El 3 de abril fue el Día de las empleadas domésticas y se lo considera día no laborable.

Cabe aclarar que no es lo mismo un día no laborable que un feriado nacional. Si se trata de un día no laborable, queda en manos del empleador decidir si se da o no el asueto. En caso de convocar a la empleada, estas percibirán el salario simple.

De esta forma, si el 3 abril la empleada domestica no trabajó, la misma debe recibir su salario habitual, sin descuentos. En cambio, si según la decisión de su empleador, la empelada tuvo que trabajar, el mismo debe pagarle el doble de su salario diario, ya que se aplica un recargo del 100%.

>>Leer más: Empleadas domésticas: cuánto cobran en abril y quiénes pueden recibir montos extra