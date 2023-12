Método BARF, la dieta de alimentos crudos que busca cambiar la nutrición en perros y gatos

Lo particular de esta dieta es que todos los alimentos son proporcionados en estado crudo. En proporciones aproximadas, la alimentación BARF se compone por un 40%-50% de huesos carnosos , 30-40% de carne, que puede ser de vaca , pollo, pescado o cerdo, 10-15% de vísceras , como hígado, corazón o riñón , y 10% de fruta y vegetales . En ese sentido, perros y gatos son animales carnívoros, por lo que la dieta BARF trata de imitar lo que comerían estos animales en la naturaleza.

Crotti comenzó a especializarse en la dieta BARF luego de notar los cambios positivos en su propia mascota, una perra de 12 años llamada Shajar. Al comenzar a brindar consultorías en alimentación fisiológica, notó que los tutores, dueños de perros y gatos, no podían mantener este tipo de alimentación, ya que requiere de tiempo y organización.

Como una manera de ayudar a sus clientes, Crotti creó Shajar Real Food, un emprendimiento de dietas naturales para perros y gatos, nombrado en honor a su perra. En Rosario, sólo hay tres negocios que ofrecen este servicio de viandas crudas para animales.

Los beneficios de la dieta BARF, en comparación al alimento balanceado tradicional

Al consultarle por la alimentación ideal para perros y gatos, Paula Crotti, veterinaria recibida de la UNR, responde: “Alimentarlos (a las mascotas) no es simplemente poner un alimento de una bolsa en un plato”. La veterinaria explica que, si bien el balanceado tradicional es una manera rápida de alimentar a los animales domésticos, no es lo más beneficioso, ya que estos tipos de alimentos son ultraprocesados, y compuestos casi de manera completa por hidratos de carbono con una mínima cantidad de proteínas, una dieta no recomendable para animales que por naturaleza carnívoros, como los perros y gatos.

Por otro lado, Crotti explica que la dieta BARF, al basarse en huesos carnosos, carne de vaca, pollo, cerdo o pescado, vísceras y frutas y vegetales en estado crudo, los animales absorben los nutrientes de manera “intacta”. Además, tiene propiedades antiinflamatorias, cualidad que puede ayudar mucho a perros y gatos con gastroenteritis a repetición, que han probado todos los alimentos balanceados ultraprocesados del mercado, e igual siguen presentando síntomas como diarrea.

La característica antiinflamatoria de este tipo de dieta también puede ser favorable para perros con problemas articulares, como la artritis, muy común en perros de gran tamaño. Además, Crotti afirma que, cuando en la alimentación de los animales se reduce la cantidad de alimento balanceado y, en consecuencia, se disminuye la ingesta de hidratos de carbono, la piel, el pelo y el aliento de las mascotas mejora muchísimo su aspecto.

Sin embargo, la veterinaria explica que la dieta BARF no tiene la capacidad de curar patologías crónicas en perros y gatos, pero que puede mejorar la calidad de vida de estos animales. No obstante, la implementación de este método alimenticio puede servir para prevenir estas enfermedades. Con una orientación en alimentación fisiológica, Crotti sugiere pensar la alimentación de perros y gatos como algo “integral”, y no como una partícula aislada.

Con respecto al precio de este tipo de dieta, la veterinaria asegura que, si los tutores de perros y gatos realizan este cambio de alimentación con tiempo y organización, el método BARF puede ser inclusive más barato que el clásico balanceado tradicional, y con muchos más beneficios para la vida de la mascota. La planificación permite comprar cortes de carnes más baratos, y freezarlos para su posterior consumo.

Transición de una dieta con balanceado tradicional a una dieta natural

Si se desea cambiar la alimentación de los animales domésticos, es necesario que pasen por un periodo de adaptación. En ese sentido, si la mascota realizaba una dieta compuesta 100% por balanceado comercial, no pasará directamente a la alimentación en estado cruda, propia del método BARF. En cuanto al cambio de dieta, el animal debe realizar una transición mínima de 7 a 10 días, y en algunos casos de 15 a 20, ya que cada animal tiene distintas necesidades. Durante este periodo, se reduce paulatinamente el alimento balanceado y se comienza a agregar los alimentos de origen animal.

En el comienzo de la transición, los alimentos de origen natural, como carne o vísceras, que se le proporcionen a la mascota siempre tienen que estar cocidos. Una vez que comienza a reducirse casi por completo el balanceado comercial, se comienza a bajar la cocción de la carne, hasta llegar al estado crudo.

Crottti aclara que los huesos carnosos, recubiertos por una capa muscular, son lo último que se incorpora a la dieta, y que nunca deben cocinarse, ya que esto hace que pierdan agua y se astillen, lo que puede ser letal para los animales. Todo este proceso es gradual, y lo recomendable es que se realice en conjunto con un profesional veterinario, especializado en alimentación fisiológica.

Otro dato importante con respecto a la dieta BARF es el almacenamiento de la carne. Antes de que el animal consuma la carne cruda, es necesario un periodo previo en el freezer para eliminar cualquier tipo de carga parasitaria, y esto varía según el tipo de carne. Si se trata de carne de vaca y pollo, sin importar qué corte sea, se requerirán 48 hs de freezer. En el caso del pescado, se necesita por lo menos una semana en el freezer antes de su consumo. Por último, la carne de cerdo debe pasar 21 días congelada para que perros y gatos puedan ingerirla de manera segura en estado crudo.

Por otro lado, Paula Crotti explica que hay distintos tipos de alimentaciones naturales, no solo la dieta BARF. Hay dietas cocidas, crudas o mixtas, y todas son beneficiosas para la salud del animal, en comparación al balanceado tradicional. Crotti aclara que en cualquiera de ellas es necesario que el animal ingiera suplementos esenciales, como el omega 3. Esto puede realizarse de manera natural, o a través de cápsulas.

Shajar Real Food, el emprendimiento de viandas BARF de Paula Crotti

Paula Crotti, comenzó a interesarse de lleno en la dieta BARF cuando, luego de aplicar este tipo de alimentación en su perra Shajar, vio los resultados en su propia mascota. Si bien era un animal sano, sin ninguna patología previa, desde que Shajar incorporó este tipo de alimentación, Crotti notó un cambio muy positivo en su pelo, piel y aliento.

Al observar los cambios positivos en Shajar, Paula comenzó a especializarse en el método BARF, y realizó cursos virtuales en Argentina y la región. En el país, no hay ninguna oferta académica institucional que le permita a los veterinarios especializarse en este tipo de alimentación fisiológica para animales. No obstante, Crotti planea trasladarse a España para realizar un posgrado en esta materia.

Así es como Crotti comenzó a brindar asesorías de alimentación fisiológica a sus pacientes, particularmente orientada en la dieta BARF. En las consultas, notaba que era muy difícil que los tutores de perros y gatos sean constantes en este tipo de dieta, ya que requiere de tiempo y, sobre todo, organización. Por distintos motivos, como vacaciones o temporadas complicadas de trabajo o estudio, los dueños de las mascotas cedían ante la falta de tiempo, dejaban de lado la dieta BARF y volvían a suministrarles balanceado a sus animales.

Al observar las dificultad de sus clientes para mantener de manera constante a sus mascotas bajo un régimen de alimentación natural, Crotti decidió crear Shajar Real Food, un emprendimiento que ofrece viandas crudas, cocidas y mixtas para perros y gatos. Shajar también cuenta con la opción de viandas específicas para el momento de transición de una dieta compuesta por balanceado, a una dieta natural. En Rosario sólo hay 3 negocios que ofrecen este servicio.

Actualmente, en Shajar hay tres personas que trabajan en la elaboración de las viandas, incluida Paula Crotti, la creadora del emprendimiento. Además, la veterinaria asegura que hay una consulta constante con un Ingeniero en Alimentos, una figura fundamental que se encarga de asegurarse que todo en la producción esté en orden.