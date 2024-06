Meta usará datos de usuarios para entrenar su inteligencia artificial: cómo negar el permiso

Dentro del menú, hay que ingresar en la opción Más información y ayuda, que puede estar o no (dependiendo el usuario) dentro de otra variante llamada Configuración y actividad. También, dependiendo la cuenta, la pestaña puede llamarse Información.

meta.png Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Una vez dentro, se debe ingresar a Política de privacidad, donde Meta aclara que los usuarios tienen derecho a oponerse a que la empresa use la información compartida para desarrollar y mejorar su IA.

En esa opción, el usuario debe buscar el enlace que se presenta como "Derecho a oponerte". Al pulsar, será redirigido a otra pantalla en la que se explica cómo se usan los datos para entrenar la IA y en la que, debajo, hay un formulario al que se puede acceder.

En el formulario, cada usuario deberá indicar de qué país es y su correo electrónico. Además, se deben explicar los motivos por los que no desea que Meta use su información para entrenar su IA. La firma expresa que no se usan mensajes privados para tal fin y que las solicitudes serán revisadas para determinar si son aceptadas o no.

Se estima que las respuestas son rápidas, ya que al finalizar el trámite, el usuario recibirá un mail con un código que deberá introducir en la app. Minutos después, recibirá otro correo en el que Meta le informará si acepta o declina el pedido para que la empresa no use sus datos para entrenar a su inteligencia artificial.