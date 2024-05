Google contraataca con las novedades de su inteligencia artificial tras la actualización de ChatGPT

Esta integración también colaborará a identificar llamadas que sean potenciales estafas. La idea es que Gemini pueda monitorear las comunicaciones para poder alertar al usuario sobre eventuales fraudes telefónicos.

Sin embargo, las miradas se centraron en el esperado Proyecto Astra, que busca que los asistentes de no sólo colaboren con los humanos que utilicen inteligencia artificial: pretenden que la misma tome decisiones de manera independiente sin que los humanos se lo indiquen y basándose en las preferencias del usuario.

En relación a ello, el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, dijo: “Un asistente necesita comprender y responder al mundo complejo y dinámico tal como lo hacen las personas, y asimilar y recordar lo que ve y oye para comprender el contexto y tomar medidas. También debe ser proactivo, fácil de enseñar y personal, para que los usuarios puedan hablar con él de forma natural”.

En el evento de presentación, la conferencia de desarrolladores Google I/O 2024, también se actualizaron otras funcionalidades que darán que hablar.

En primer lugar, Google informó novedades en Veo (conversor de texto a video) e Image 3 (generador de imágenes en alta resolución).

Embed - Google – Welcome to the Gemini era