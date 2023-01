Máximo Thomsen lloró cuando escuchó a la mamá de Fernando

Máximo Thomsen , uno de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y quizás el más complicado de todos, no pudo contener el llanto cuando escuchó a la madre del chico fallecido en enero de 2020 en Villa Gesell al ser víctima del ataque a golpes y patadas.

Fue durante el segundo día de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El miércoles, tanto los fiscales como la querella habían pedido la pena máxima para los ocho acusados, entre ellos Máximo Thomsen , por entender que cometieron un crimen premeditado y alevoso. Y hoy, la defensa pidió que los absolvieran con el argumento de que el homicidio no fue probado durante el juicio.

En la última jornada de las audiencias del juicio también habló Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, quien totalmente quebrada pidió la palabra y le habló al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, cuyos integrantes darán a conocer la sentencia del caso el 6 de febrero, según se anunció hoy.

Graciela Sosa dijo: "Yo siempre pensé que mi hijo se recibiría y estaría viendo como él defendía a la gente en un lugar como este, pero nunca pensé que iba a estar presenciando el asesinato de Fernando".

Durante su exposición, reconoció que nunca pudo ver los videos de la golpiza que recibió Fernando a la salida del boliche Le Brique. "Me costó horrores ver la forma de cómo asesinaron a mi hijo y nunca podré olvidar el momento que él levantaba la mano implorando piedad", dijo.

Y siguió: "Antes de irse yo le decía a mi hijo ‘cuando haya una pelea tratá de huir’ y él me decía ‘no creo en la maldad’. Yo solo deseo justicia y que paguen por lo que hicieron".

Ante esas palabras, Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados y señalado por ser quien dio la patada mortal a Fernando Báez Sosa, no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto.

Luego de la exposición del abogado defensor, Máximo Thomsen tuvo la posibilidad de dirigirse al tribunal. "Quería pedir disculpas a la familia. Jamás pensé que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Ojalá podamos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, entonces no queda otra que pedir disculpas, a veces las disculpas no alcanzan. Estoy muy arrepentido y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan", dijo entre lágrimas.