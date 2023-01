Máximo Thomsen: "Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien"

Entre lágrimas, Máximo Thomsen fue concreto con sus palabras al declarar: “Es algo que nunca en la vida hubiese buscado, jamás hubiese sido mi intención”.

Thomsen es el más complicado en la causa pues las imágenes registradas lo ubican en el centro de la escena, como principal agresor de Fernando Báez Sosa, incluso es quien le aplica una patada tremenda a la víctima cuando ya estaba desvanecida en el piso.

Entre lágrimas, el rugbier acusado de pegarle la patada mortal a Fernando Báez Sosa, manifestó: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No me reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”.

“Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó ese día, esa noche”, completó.

Sobre cuándo se enteró del crimen, contó: “Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso (la policía) nos dice '¿ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron un pibe'. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, pero yo hasta el día siguiente no lo creía, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”.

Previamente había dado su testimonio Rosalía Zárate, la madre de Máximo Thomsen, quien contó que tiene cáncer y que pese a ello quiso estar este lunes en los tribunales para declarar: "Me operé, hice rayos y quimioterapia, sigo en tratamiento. Lo dejé para poder venir acá. Lo único que hago es salir de mi casa para ir a ver a mi hijo a la cárcel e ir al medico. Así hace dos años. No puedo más. No puedo seguir sobrellevando todo esto. Es una pesadilla”.

El dolor de Rosalía Zárate impulsó a su hijo Máximo Thomsen a romper con el silencio y declarar sobre el hecho que terminó con la vida de Facundo Báez Sosa.