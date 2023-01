Martorano advirtió que las vacunas bivalentes "no tienen una distribución tan rápida ni tan fácil"

La ministra de Salud se refirió a las vacunas bivalentes contra el Covid. Llegarán a Santa Fe más de 79.000 dosis pero no definieron su aplicación

Las vacunas bivalentes ya llegaron a la Argentina y se espera que este martes comience la distribución de las dosis. La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, confirmó que a la provincia llegarán más de 79 mil dosis, pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Además, advirtió que, por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será "tan rápida". No obstante, aseguró que comenzará esta misma semana.