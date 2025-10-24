La Capital | Zoom | Bandana

Lourdes, la ex-Bandana, fue hallada en la casa de su expareja y derivada al hospital

Tras varios días desaparecida, la cantante fue encontrada en delicado estado de salud en el departamento de Leandro García Gómez. Su ex pareja quedó detenido

24 de octubre 2025 · 09:39hs
Lourde Fernández

Lourde Fernández, ex integrante de Bandana, fue encotnrada en el departamento de su ex pareja

Las últimas horas fueron difíciles para Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana. Tras varios días desaparecida y luego de publicar confusas explicaciones en sus redes sociales, la cantante fue encontrada en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez.

Durante la noche del jueves, Lourdes tuvo que ser trasladada en ambulancia por el SAME al Hospital Fernández, donde permanece internada debido a su delicado estado de salud. En tanto, García Gómez fue detenido por las autoridades acusado de haberla mantenido privada de su libertad.

Cabe recordar que hacía 19 días que la madre de la artista no tenía contacto con ella. Fue el martes cuando presentó una denuncia en la comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro. Horas después, Lourdes reapareció en redes sociales: “Estoy perfecta”, aseguró en un video publicado en Instagram.

Preocupacion de familiares y amigos

Ahora bien, a pesar de que Lourdes había compartido aquel video en redes sociales, la preocupación de sus familiares y amigos no cesó, ya que aún no tenían información certera sobre su paradero. El temor principal estaba vinculado al pasado de violencia de género que la artista habría sufrido con su expareja.

De esta forma, Lisa Vera, amiga de Lourdes y exintegrante de Bandana, presentó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer en contra de Leandro García Gómez, mientras que la madre de la cantante radicó otra denuncia por “averiguación de paradero”.

“En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”, señaló Vera a la prensa. Y agregó: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

El hallazgo de Lourdes Fernández

En el marco de la búsqueda del paradero de Lourdes Fernández, la Policía se dirigió al domicilio de su expareja. Al llegar, el hombre atendió a los efectivos y aseguró que la artista no se encontraba allí. En ese momento, las autoridades no pudieron ingresar por no contar con la orden de allanamiento correspondiente.

Tras varias horas de espera, finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 emitió la orden y los agentes pudieron ingresar al departamento de García Gómez. Fue allí donde encontraron a Lourdes en un estado de salud muy delicado.

“Me dicen que está destruida y drogada. Está deshidratada, le están poniendo un suero”, relató Yanina Latorre en el programa LAM.

Por su parte, la Policía de la Ciudad detuvo a García Gómez en otro sector del mismo edificio. “Él se quiso escapar por la terraza, no pudo y lo lograron detener”, agregó el periodista Pepe Ochoa en el mismo ciclo.

De esta forma, Lourdes fue trasladada al Hospital Fernandez en una amblancia y su ex pareja fue llevado detenido.

El testimonio de su mejor amiga

En diálogo con Radio La Red, Loja, la mejor amiga de Lourdes Fernández habló sobre lo ocurrido la noche del jueves.

"Por suerte, el psicopata violento esta detenido", comenzó diciendo Loja. Acerca de Lenadro García Gómez dijo: "El hombre tiene un grao de sadismo. Tu vida corre peligro cuadno estas al aldo de esa persona".

En este sentido agregó: "La Justicia se puso las pilas porque lo hicimos público".

