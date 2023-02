Los padres de Fernando Báez Sosa piden que este lunes haya una "sentencia ejemplar"

Caso Báez Sosa: Burlando dijo que "no puede permitirse otra sanción que no sea la perpetua"

"Que les den la pena máxima es lo que todos esperamos, y que esto no vuelva a ocurrir", agregó la mujer.

La mujer aseguró que no pudo reponerse después de haber visto los videos del crimen de su hijo y dijo que solo espera "justicia" y "estar fuerte mañana (por este lunes) para el veredicto".

A su vez, Graciela señaló que espera el apoyo de la gente este lunes en la puerta de los tribunales de Dolores, ubicados sobre la calle Belgrano 141.

"Solo pido justicia por mi hijo y pido a la sociedad que me acompañe en esta lucha, porque nadie se merece lo que le hicieron a Fernando", expresó.

Por su parte, Silvino Báez, el padre de Fernando, afirmó que junto a su esposa "están tranquilos esperando el veredicto", y exigió "que los jueces piensen en sus hijos y piensen en Fernando" a la hora de dictaminar la sentencia, y "que le den la oportunidad que no tuvo cuando estuvo ahí tirado en el piso".

"Toda la Argentina está pendiente del juicio de Fernando", dijo Silvino, y agregó: "Tenemos un apoyo incondicional de la gente, todos te dicen que va a ser perpetua, espero que sea así".

En relación a que la sentencia tiene que ser confirmada por un tribunal superior, Graciela sostuvo que "esto recién empieza", y que llegará hasta el final "mientras Dios nos de la fuerza y con el apoyo de la gente".

"Nosotros vamos a estar ahí, dispuestos a todo para que se haga justicia por Fernando", añadió.

"El apoyo de la gente nos da esa fuerza, nosotros solos no podíamos seguir adelante con nuestra vida. Debemos ser fuertes por Fernando”, concluyó Graciela.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando escribió en Twitter: “Aguardamos con Silvino y Graciela una condena ejemplar, una condena que marque un hito en la justicia argentina, una condena que sentencie cárcel para toda la vida”, sostuvo Fernando Burlando, uno de los abogados de los padres.

Las tres opciones que tienen los jueces

Este lunes, luego del mediodía, se sabrá si los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, titulares del Tribunal Oral Nº1 aceptaron la tesis que plantearon el Ministerio Público y los abogados que representan a los padres, es decir, si decidieron condenar a prisión perpetua a los ocho acusados. O, si al contrario, como pidió el abogado defensor Hugo Tomei, dictaminan su absolución. O, y esta es la tercera opción, si fijan distintas penas según la participación y la responsabilidad de cada uno. Aunque la sociedad descuenta que la prisión perpetua está ampliamente justificada, esto es materia de debate en el derecho penal.

La fiscalía planteó la figura de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. “No hay posibilidad de la figura de riña. Para que haya riña (una figura más leve) tiene que haber dos grupos peleándose. No hubo pelea, no hubo dos grupos, hubo un solo grupo que le pegó a Baez Sosa”, declaró el fiscal Gustavo García en su alegato. El abogado defensor, Hugo Tomei, a su turno alegó que “no hubo plan, nunca hubo un plan para matar, nunca hubo dolo, por más que no se le crea a Máximo Thomsen”. El "plan" es necesario para sustentar la "alevosía", uno de los agravantes aplicados a los ocho. “Alevosía” en derecho penal es el acto de quien comete un crimen para asegurarse de que no corre ningún riesgo por una reacción defensiva de la víctima. Habitualmente, en lenguaje coloquial, se entiende "alevosía" como ensañamiento.

El juicio comenzó el pasado 2 de enero, llega a su final después de 13 audiencias donde se presentaron las pruebas testimoniales, fílmicas y científicas y tras dos jornadas de alegatos de los acusadores y de la defensa. Aunque el operativo de seguridad se iniciará este lunes a las 6 de la mañana, no se espera el veredicto hasta las 13. Todas las miradas estarán enfocadas en los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores. Diez días después de escuchar las palabras finales de los ocho acusados, los magistrados darán a conocer su sentencia. La jueza María Claudia Castro preside el triunvirato de jueces. Antes de este cargo fue parte del equipo de fiscales que, también en Dolores y en la misma sala, llevó adelante la acusación contra los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.

En tanto, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un operativo en Dolores que incluirá cortes de calles y más de 150 efectivos. Se espera la presencia de al menos 400 personas en las inmediaciones del tribunal. Organizaciones de familiares de víctimas de delitos graves estarán este lunes en Dolores para acompañar a los padres de Fernando en la lectura de la sentencia. Matanza Duele será una de ellas, con la presencia de al menos 60 familiares de víctimas de delitos graves.