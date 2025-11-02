Cyber Monday 2025: furor por las marcas que se sumaron a la nueva edición de descuentos online

Este lunes comienza uno de los eventos de descuentos más importantes del año que contará con promociones especiales y facilidades de financiación

Una nueva edición del Cyber Monday se celebrará en Argentina desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre . Durante estas 72 horas, los consumidores podrán acceder a promociones exclusivas en miles de productos de las principales tiendas virtuales del país.

Las empresas participantes preparan una amplia variedad de beneficios, ideales tanto para adelantar las compras navideñas como para adquirir artículos de alto valor, como tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar, a precios más accesibles.

Para esta edición, las expectativas están puestas en los descuentos especiales y las facilidades de financiación . Las tiendas no solo prometen rebajas sustanciales, sino que también ofrecerán beneficios clave en colaboración con bancos y billeteras virtuales, incluyendo la posibilidad de comprar con cuotas sin interés .

Además, los organizadores han puesto énfasis en la logística y la atención al cliente , reforzando sus sistemas para gestionar la alta demanda y garantizar envíos rápidos y eficientes.

Las importantes marcas que se suman al Cyber Monday

El Cyber Monday se complementa en noviembre con el Black Friday, que se realizará unas semanas después, consolidando a noviembre como un mes clave para los compradores que buscan aprovechar las mejores promociones antes de las fiestas de fin de año. Entre las 900 marcas que figuran como participantes en el sitio oficial del Cyber Monday 2025 se encuentran:

►Samsung

►Adidas

►Mercado Libre

►Frávega

►Farmacity

►Carrefour

►Musimundo

►Dexter

►Levi's

►Cheeky

►Despegar

►Almundo

►Cetrogar

►Easy

►HP Store

►Philips

►Sony

Algunas recomendaciones

Para aprovechar las ofertas es recomendable seguir algunos pasos clave:

►Registrarse en la web oficial del evento para recibir alertas personalizadas.

►Hacer una lista de deseos de productos antes del evento y monitorear sus precios con antelación para distinguir ofertas reales de trucos de marketing.

►Verificar que la tienda tiene certificado oficial de participación en el evento para mayor garantía y entrega confiable.

►Revisar el método de envío, los plazos de entrega y las políticas de devolución (las compras masivas pueden generar demoras logísticas).

►Aprovechar las horas iniciales, ya que muchos productos estrella se agotan rápidamente o elevan su precio tras el “primer impulso”.