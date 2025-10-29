La Capital | Economía | CyberMonday

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

El evento de compras online más importante del país se realizará en noviembre. Más de 800 marcas ofrecerán promociones y beneficios

29 de octubre 2025 · 11:31hs
CyberMonday: durante tres días

CyberMonday: durante tres días, los argentinos podrán disfrutar de descuentos exclusivos en más de 800 marcas

Como cada año, Argentina se prepara para recibir una nueva edición del CyberMonday, el evento de compras online más importante del país. Con la participación de más de 800 marcas, la 14ª edición se llevará a cabo los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento continúa creciendo edición tras edición, sumando nuevas empresas que se incorporan a esta iniciativa. El aumento sostenido en la participación responde a los cambios en los hábitos de consumo y al vínculo cada vez más fuerte de los usuarios con el comercio electrónico.A través del sitio oficial www.cybermonday.com.ar los argentinos podrán realizar sus compras desde la primera hora del lunes.

Para los consumidores, el CyberMonday representa una oportunidad única para acceder a descuentos especiales y facilidades de pago en una amplia variedad de categorías, como tecnología, moda y turismo. Además, los bancos y billeteras digitales acompañan la propuesta con beneficios exclusivos, promoviendo las compras online y ayudando a los usuarios a optimizar sus finanzas y maximizar el ahorro durante estas tres jornadas de ofertas.

>> Leer más: CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Las marcas del Cybermonday

En esta neva edición del Cybermondaty participan mas de 800 marcas de distintos rubros. Entre las principales marcas y empresas destacadas se encuentran diversas categorías. En el rubro electro y tecnología, participan Naldo, Tiendamia, Samsung, BGH, Personal y Jumbo. En cuanto a indumentaria y calzado, se destacan Moov, Chelsea, Adidas, Exit y Sporting.

El segmento de viajes reúne a Universal Assistance, Aeropuertos Argentina, Colonia Express, Almundo, Pax y Assist Card, mientras que en muebles y decoración sobresalen Belmo, Bedtime, Arredo, SommierCenter y Sodimac.

En el área de supermercado y gastronomía figuran La Barra, Coca-Cola, Carrefour y Convivir. Por su parte, el sector de salud y belleza incluye a Juleriaque, Farmacity, Pigmento, Parfumerie y Farmaonline.

Dentro de autos y motos se encuentran Saracho Neumáticos, Grupo Dietrich y Autoshop. En deportes y fitness participan Open Sports, Stock Center, Dexter, Megatone, Frávega y Mercado Libre, mientras que la categoría bebés y niños reúne a Mercado Libre, OnCity y Frávega.

Finalmente, en el rubro de servicios se destacan la Universidad de Palermo, Movistar, Sancor Seguros, Personal y Yenny.

>> Leer más: El espíritu navideño y el verano coparon el CyberMonday 2024

Las novedades del Cybermonday 2025

Para la edición 2025 del CyberMonday, se sumarán algunas novedades.

Entre ellas, una nueva sección llamada “Al toque” que esta pensada para que los usuarios puedan personalizar su experiencia dentro del sitio oficial. Esta función permitirá filtrar productos según intereses personales, acceder a promociones en tiempo real, comparar precios, aprovechar envíos gratuitos y descubrir marcas destacadas.

Además se incorporó a un asistente creado por itneligencia artificial llamado Cybot que tiene por objetivo guiar a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas, brindando recomendaciones personalizadas y haciendo que la navegación sea más simple, dinámica y eficiente.

Asimismo, la edicion 2025 incorporará dos momentos de extra descuentos. Las Noches bomba, de 20:00 a 22:00, en la que todos los productos con al menos un 20% de descuento. Y las Megaofertas bomba (de 13:00 a 14:00), algunas marcas tendrán descuentos adicionales a sus ofertas destacadas.

Consejos para comprar productos

A continuación algunas reocmendaciones para tener en cuenta a la hora de comrpar en CyberMonday:

  • Investigar y planificar: es recomendable prepararse con antelación antes del evento, creando una lista de los artículos deseados y explorando las tiendas para conocer las opciones disponibles y sus respectivos precios. Esta planificación previa ayudará a evitar gastos innecesarios y a ahorrar tiempo de búsqueda y compra durante el Cyber Monday.
  • Establecer un presupuesto: ayudará a evitar gastos excesivos y permitirá concentrarse en los productos que se presentan como “necesarios” para las compras planificadas.
  • Comparar los precios: es probable que diversas tiendas ofrezcan descuentos en productos similares. Al conocer previamente los precios y comparar las marcas, será más sencillo identificar cuáles son las ofertas más atractivas. Para esto siempre recomendamos armar los carritos y el día de inicio del evento, hacer la actualización de la página para ver cómo cambió el valor con los descuentos aplicados.
  • Utilizar cupones de descuento: durante el CyberMonday, numerosas tiendas ofrecen cupones de descuento adicionales. Estar al tanto de estas ventajas proporciona un ahorro adicional en las compras. Por lo tanto, es esencial seguir de cerca las actualizaciones y, en algunos casos, suscribirse a los newsletters de las marcas para conocer estas ofertas con antelación y planificar las compras de manera más efectiva.
  • Leer las reseñas de los productos: antes de realizar una compra, es favorable investigar y leer las opiniones de otros compradores para asegurarse de que el producto o servicio cumple con las expectativas. Estas reseñas pueden encontrarse en las redes sociales de la marca, en motores de búsqueda, e incluso, en la propia tienda en línea. Esto permite tomar decisiones informadas basadas en las experiencias reales de otros usuarios.

>> Leer más: Arrancó el CyberMonday 2024: cuáles son los productos más vendidos en la provincia de Santa Fe

Consejos de seguridad

A continuación algunos consejos de seguridad para que los consumidores tengan una jornada de compra positiva durante el CyberMonday 2023:

  • Seguridad en el sitio: buscar al comienzo de la URL, o dirección del sitio, el candado que determina que el mismo es seguro. Es recomendable evitar aquellos en los que aparezca la leyenda “no seguro”.
  • Utilizar conexiones seguras: evitar hacer compras en computadoras compartidas o conectadas a una red pública. Ambas circunstancias transforman al usuario en un blanco fácil para ciberataques.
  • Analizar los métodos de envío disponibles y los tiempos de entrega: en las tiendas nube, por ejemplo, existe la posibilidad de elegir el método de envío y automáticamente el sistema arroja el tiempo de entrega estimado, así como el costo del envío ingresando el código postal. Se recomienda comparar ambos datos en distintas opciones de proveedores y así elegir la más conveniente para el usuario. También es útil hacer un correcto seguimiento de la compra, registrando el número de pedido y código de envío para poder rastrear el paquete en cada instancia del proceso.
  • Contacto: en caso de surgir algún inconveniente en la compra, es recomendable comunicarse directamente con la marca para buscar ayuda y resolverlo.
  • Botón de arrepentimiento: el “Botón de arrepentimiento” se encuentra reglamentado en la ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 1.110). Todas las empresas que vendan productos o servicios a través de internet están alcanzadas por la normativa y deben tener esta opción implementada.
Noticias relacionadas
Abraham consideró que es probable que el gobierno utilice los dólares del Tesoro norteamericano para sostener el tipo de cambio en el actual nivel.

"El gobierno ganó tiempo gracias a la ayuda de Estados Unidos, pero el modelo económico no es sustentable"

el dolar oficial volvio a recalentarse despues de la fuerte baja

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para ir a Wall Street

Los ajustes de tasas del BCRA nuevos montos de rendemiento en función del banco a elegir y la cantidad a depositar

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos