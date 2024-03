Llega a las librerías la novela inédita de Gabriel García Márquez "Nos vemos en agosto"

Este miércoles llega a las librerías "Nos vemos en agosto", la novela póstuma de Gabriel García Márquez. No es una fecha cualquiera, no es agosto tampoco, el día elegido para dar a conocer esta historia inédita del escritor colombiano es el de su cumpleaños, el día en que cumpliría 97 años. La expectativa es enorme, porque quedó escrita pero no revisada, la edad, la pérdida de memoria y de concentración y la muerte el impidieron terminar el trabajo.