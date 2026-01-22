Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Desde el gobierno provincial confirmaron que el carnet estará disponible en Mi Santa Fe y se podrá exhibir desde el teléfono celular durante los controles

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que las licencias de conducir emitidas en su jurisdicción ya cuentan con validez legal en formato digital a través de la aplicación Mi Santa Fe , donde los conductores podrán tener disponible el carnet sin necesidad de portarlo en formato físico.

Esta iniciativa forma parte del programa provincial Territorio 5.0, el cual está orientado a la transformación hacia la digitalidad y la modernización del Estado . Además, la misma permite que, ante los casos que sea necesario, se puedan exhibir la documentación desde el teléfono celular tanto en rutas como en las calles.

La flexibilidad que otorga esta aplicación para presentar la documentación necesaria al momento de realizar un control de seguridad vial permitiría que los conductores eviten imprevistos o inconvenientes por no portar las licencias físicas, tal como sucede en casos de extravío, y las mismas se encuentren con rápido acceso en el celular .

SI bien por ahora la validez es provincial, el gobierno de Santa Fe avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que cuenten con validez en todo el país .

Cómo descargar la aplicación Mi Santa Fe y validar la licencia

Para acceder a la versión digital del carnet de conducir y que esta sea aceptada por las autoridades en los controles de tránsito, los conductores deberán gestionarla previamente en la aplicación siguiendo estos pasos:

Descargar la aplicación: Mi Santa Fe está disponible de forma gratuita en las tiendas Google Play Store (Android) y App Store (iOS). Registro de usuario: Una vez instalada, el ciudadano debe crear una cuenta o vincular la existente a con ID Ciudadana. Validación de identidad: inmediatamente deberán validar los datos personales dentro de la plataforma para garantizar la seguridad del acceso a la información. Documentación: el sistema mostrará automáticamente la licencia de conducir digital, así como también cuenta con las versiones digitales de los certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el seguimiento de trámites. Presentación ante las autoridades: al momento de un control vehicular, el conductor simplemente debe exhibir la licencia en su pantalla al agente de turno para acreditar su habilitación.

La digitalización de Santa Fe

El objetivo de la digitalización de las licencias de conducir se inscribe en un marco más amplio de transformación que busca la provincia para mejorar la interacción entre el Estado y los santafesinos.

Al respecto, desde el gobierno santafesino señalaron que esta política pública tiene como finalidad simplificar las gestiones cotidianas y concentrar en un solo punto de acceso digital la documentación y los trámites más relevantes.

El programa provincial se propone como una “ventanilla única” que facilita el acceso igualitario a los servicios públicos en todo el territorio de la provincia. Además de la licencia de conducir, los ciudadanos pueden consultar mediante la misma plataforma diversas documentaciones y trámites administrativos digitalizados. Esta renovación digital apunta a reducir la necesidad de trámites presenciales y a fortalecer la eficiencia administrativa de Santa Fe.