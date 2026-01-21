La Capital | Información General | Santa Fe

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Los documentos disponibles en la app oficial pueden exhibirse ante controles y autoridades. La provincia avanza para que tenga validez en todo el territorio nacional

21 de enero 2026 · 18:31hs
La medida es parte del programa provincial Territorio 5.0 que busca la transformación hacia un gobierno digital. 

El gobierno de Santa Fe comunicó que las licencias de conducir emitidas en el territorio provincial ya se encuentran disponibles en la aplicación Mi Santa Fe y cuentan con validez legal dentro de la provincia. De este modo, los ciudadanos pueden exhibir su carnet digital, a requerimiento de las autoridades, tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico.

La medida, que es parte del programa provincial Territorio 5.0 para la transformación hacia un gobierno digital, se enmarca en la resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que establece la validez legal de los documentos digitales visualizados desde la app Mi Santa Fe. Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y el seguimiento de trámites digitalizados.

Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”. Y agregó que esta política “apunta a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, generando un punto de encuentro digital que concentre trámites y documentación en un solo lugar”.

Modernización digital

La incorporación de la licencia de conducir digital forma parte del proceso de digitalización y modernización del Estado provincial, orientado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante herramientas tecnológicas. Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que esta política contribuye a una administración pública más eficiente, segura y cercana.

Sobre la App Mi Santa Fe

La aplicación Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del gobierno de la provincia, que permite a los ciudadanos acceder desde el teléfono celular a documentación y servicios provinciales de manera simple y segura.

Puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store. Una vez instalada, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos para visualizar los documentos disponibles, entre ellos la licencia de conducir digital, certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el seguimiento de trámites. La app forma parte del proceso de transformación digital del Estado santafesino y funciona como una ventanilla única que facilita gestiones, reduce trámites presenciales y garantiza igualdad de acceso en todo el territorio provincial.

Licencias de conducir

En relación con las licencias de conducir, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) precisaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran cargadas en la aplicación Mi Santa Fe y pueden ser exhibidas ante controles de tránsito. Al mismo tiempo, el gobierno provincial avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que cuenten con validez en todo el país.

Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que “este proceso será progresivo, ya que la carga de las licencias es constante y gradual. A medida que los Centros de Emisión de Licencias de la provincia emiten nuevas licencias, esas se cargan automáticamente, mientras que en paralelo se irán incorporando las anteriores hasta completar la totalidad”. Y señaló que “es un proceso que está en marcha y que pronto se verá reflejado, para beneficio de todos los ciudadanos”.

Torres aclaró además que, para visualizar la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, las personas deberán contar con una cuenta activa y con los datos actualizados, de modo que el documento se muestre automáticamente en la sección correspondiente.

