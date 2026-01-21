La Capital | Educación | asistencia perfecta

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

El pago se realizará este jueves y alcanzará a casi 68 mil trabajadores de la educación por el premio mensual y a más de 49 mil por el reconocimiento trimestral

21 de enero 2026 · 16:56hs
Asistencia Perfecta es un incentivo mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular del personal docente y no docente al aula.

Asistencia Perfecta es un incentivo mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular del personal docente y no docente al aula.

El gobierno de Santa Fe abonará este jueves a los docentes provinciales un total de $17.255.601.964 correspondientes al Programa Asistencia Perfecta, que contempla una actualización general del 12%. El monto incluye tanto el premio mensual de diciembre de 2025 como el reconocimiento trimestral.

Del total a pagar, $8.464.345.048 corresponden al incentivo mensual de diciembre, mientras que $8.791.256.916 se destinan al premio trimestral, que también incorpora la actualización del 12% en la liquidación.

Según informó el Ministerio de Educación, 67.941 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares accederán al premio mensual de diciembre. Dentro de ese universo, 63.004 docentes no registraron inasistencias durante el último mes del año y 4.937 tuvieron solo una falta.

En cuanto al reconocimiento trimestral —que abarca octubre, noviembre y diciembre— serán 49.256 los trabajadores educativos beneficiados. De ese total, 44.082 no tuvieron ninguna ausencia y 8.174 registraron solo una inasistencia en el período evaluado.

>>Leer más: El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Montos y ejemplos de cobro

El esquema de pagos establece diferencias según el cargo y el nivel de cumplimiento. Un docente con cargo directivo o de supervisión que no registró inasistencias ni en el mes ni en el trimestre cobrará un total de $525.025, mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias percibirá $262.695.

En detalle, un directivo o supervisor sin faltas recibirá $210.156 por diciembre y $314.869 por el trimestre; un docente de grado, $105.077 y $157.618; un docente de jornada completa, $157.618 y $236.426; y por hora cátedra, $7.007 y $10.509. En el caso de los asistentes escolares, los montos serán de $63.046 por el mes y $94.571 por el trimestre.

Para quienes registraron una sola inasistencia, los valores se reducen a la mitad. Así, un directivo o supervisor cobrará $105.078 en diciembre y $157.434 en el trimestre; un docente de grado, $52.539 y $78.809; en jornada completa, $78.809 y $118.213; por hora cátedra, $3.503 y $5.254. Los asistentes escolares percibirán $31.523 y $47.285, respectivamente.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta es un incentivo mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular del personal docente y no docente al aula. La iniciativa surgió como una política del Estado provincial orientada a reducir el elevado ausentismo que se registraba en el sistema educativo antes de su implementación.

