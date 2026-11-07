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Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

La Justicia entrerriana investiga a Emanuel Noir por la agresión a un agente que estaba trabajando en el casino de Concepción del Uruguay

7 de noviembre 2026 · 13:50hs
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El vocalista de Ke Personajes tiene 36 años.

Foto: Instagram/@emy_alva7.

El vocalista de Ke Personajes tiene 36 años.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, anunció este sábado el arresto del cantante de Ke Personajes. El funcionario confirmó que Emanuel Noir quedó demorado por la golpiza que sufrió un policía en Concepción del Uruguay.

El operativo se llevó a cabo a las 6 de la mañana, cuando el artista fue detenido en la puerta del casino local. El agente que hizo la denuncia sufrió lesiones en la cara, de acuerdo a las fotos que una de las autoridades del gobierno provincial publicó en redes sociales para quejarse del episodio.

En primera instancia, el vocalista quedó privado de su libertad en la comisaría 1ª de la ciudad entrerriana. Después del procedimiento, el fiscal auxiliar Juan Pablo Gile se hizo cargo de las medidas restantes para esclarecer el episodio.

¿Por qué detuvieron al cantante Emanuel Noir?

Roncaglia dijo que un policía de Concepción del Uruguay fue "atacado a piñas en momentos en que cumplía con sus funciones". A través de su cuenta oficial de Instagram difundió una imagen del rostro de la víctima y acusó a Noir con nombre y apellido.

El exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) afirmó que el cantante de Ke Personajes "se hallaba totalmente alterado" en el momento del incidente. Ante esta agresión, otros integrantes de la fuerza provincial intervinieron para esposarlo.

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El agente involucrado en la denuncia presentaba un corte en la parte superior de la nariz. También tenía heridas sangrantes en ambos pómulos.

"Lamentablemente, estos hechos ocurren a diario", advirtió Roncaglia sobre la acusación contra el artista de 36 años. Así se quejó de las personas totalmente drogadas o alcoholizadas" que agreden a la policía y advirtió que es "una de las únicas profesiones que corre estos riesgos".

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