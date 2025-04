La UTA jugó al misterio y recalculó: por qué finalmente no se suma al paro general

La UTA no se adhiere al paro general y los colectivos circularán

El tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei no tendrá el peso esperado porque el termostato de toda huelga general no participará: los colectiveros. Se trata de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que aportan la visibilidad de la adhesión a la medida de fuerza en las calles.

Esta vez los colectivos circularán. “La UTA adhiere a la medida de la CGT, pero no puede parar porque está en conciliación obligatoria”, soltaron edulcoradamente en el gremio que no hizo un comunicado oficial. La decisión evidencia falta de intenciones de empujar por una huelga general que envíe un mensaje al gobierno.

El gremio de choferes jugó al misterio y no fue claro en su posicionamiento desde que se anunció el paro. El argumento es que se encuentra atravesando una conciliación obligatoria en el AMBA y de esta manera no podría realizar medidas de fuerza. La conciliación obligatoria tiene vigencia por 15 días y recién el próximo 10 de abril, cuando se lleve a cabo el paro general de la CGT, se cumplirán 12 días.

Parte de la dirigencia que sí adhiere sostienen que legalmente no tendría consecuencias porque la protesta de la central obrera tiene otros fundamentos que el conflicto salarial que afecta a los choferes de colectivos en el AMBA. Puede convertirse en una excusa perfecta.

daer.jpg Héctor Daer, cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), criticó a la UTA por no adherir al paro

"Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT", manifestó el cegetista Héctor Daer este lunes. Pero hay otro componente gremial flotando.

La UTA se alejó de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que hará sentir el paro en los ferrocarriles, el transporte aerocomercial y en los puertos, por diferencias con la conducción, hoy a cargo del portuario Juan Carlos Schmid. No hacer ningún esfuerzo por adherir a la medida que pilotea la CATT también es un mensaje en sí mismo.

La UTA Rosario

"UTA Rosario no fijo posición porque UTA nacional no comunicó a sus seccionales ninguna decisión", sostuvo este domingo a La Capital un vocero del gremio local. Si la conducción nacional sostiene que no habrá medidas de fuerza en el AMBA, todo indica que en UTA Rosario seguirá el mismo camino ya que está bajo la órbita de la federación nacional, conducida por Roberto Fernández.

Con este escenario y antes del paro, quizás el gobierno nacional se anote una victoria, pírrica claro está. Si el paro tiene impacto pese a la no adhesión de la UTA será un mensaje claro de que el germen del descontento con las políticas económicas empezó a prender.