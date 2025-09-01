La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

Son los que utilizan dos compuestos químicos que, ante la exposición prolongada, pueden producir alteraciones en la fertilidad o afectar el hígado o el riñón

La Unión Europea (UE) prohibió el uso de esmaltes de uñas semipermanentes que contienen óxido de trimetilbencenoil difenilfosfina (TPO) y dimetiltolilamina (DMPT), componentes que ante exposiciones prolongadas podrían ocasionar problemas en la fertilidad o en el funcionamiento del hígado o el riñón.

La medida aprobada en mayo comenzó a regir este 1º de septiembre en los Estados miembros de la UE, y obedece a la reclasificación de estos compuestos como sustancias "carcinogénicas, mutágenas o tóxicas para la reproducción".

La Comisión Europea indicó que el TPO y DMPT pueden alterar el sistema endocrino y afectar la fertilidad, y posiblemente estén relacionados con el desarrollo de cáncer y mutaciones genéticas. Algunos investigadores aseguran que una exposición a largo plazo puede afectar al hígado y al riñón.

Investigaciones recientes revelaron que la exposición es baja durante la aplicación de estos componentes en un trabajo de manicura, pero existe un riesgo potencial para la salud asociado a la acumulación de estas sustancias a largo plazo. Esto significa que el riesgo es mayor para los profesionales que realizan el trabajo de manera frecuente (y por ende están en contacto directo con estos productos de forma cotidiana) que para los clientes.

Las medidas de la Unión Europea

La prohibición europea afecta a la venta y comercialización de los productos que contengan TPO o DMPT, así como a su uso doméstico y profesional.

Tanto el TPO como el DMPT se utilizan para endurecer resinas y esmaltes con luz ultravioleta. Profesionales recomiendan cambiar por esmaltes convencionales o al agua, y acudir a salones de manicura donde haya buena higiene y ventilación.