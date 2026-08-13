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La niñera argentina detenida en Estados Unidos: "Me trataron como a una delincuente"

Iliana Lick pasó casi un mes bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Pagó una fianza de 10.000 dólares y volvió a su casa en Filadelfia

13 de agosto 2026 · 14:39hs
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La argentina pagó la fianza para salir de prisión gracias a una colecta solidaria lanzada por su familia

La argentina pagó la fianza para salir de prisión gracias a una colecta solidaria lanzada por su familia

Iliana Noeli Lick, la argentina de 30 años que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en el aeropuerto de Filadelfia, recuperó la libertad después de permanecer casi un mes bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

La joven regresó a Filadelfia, donde vive desde septiembre de 2024, luego de pasar por centros de detención ubicados en distintos puntos del país. Durante ese período, las autoridades la trasladaron por instalaciones de Filadelfia, Louisiana, Texas y Nuevo México.

Tras su liberación, Lick contó cómo vivió esas semanas y cuestionó el trato que recibió durante la detención. "Me trataron como a una delincuente y eso no está bien", afirmó en una entrevista con NBC Philadelphia/Telemundo 62.

La argentina reconoció que todavía intenta asimilar lo ocurrido. Dijo que se siente "muy afortunada" por estar nuevamente en libertad, aunque también admitió que permanece "en un estado de shock".

Las autoridades migratorias arrestaron a Lick el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La joven esperaba viajar a Kansas City para asistir al encuentro entre la selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Finalmente, el viernes pasado, Lick pagó USD 10.000 y recuperó la libertad.

>> Leer más: Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares

Su situación migratoria, sin embargo, todavía continúa pendiente. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la argentina ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país después de que venciera su visa.

Steven Melchiorre, su pareja, aseguró que Lick ingresó legalmente a Estados Unidos y que tenía una solicitud migratoria pendiente mientras intentaba conseguir una visa de trabajo.

Cómo describió su experiencia en los centros de detención

La experiencia llevó a Lick a poner el foco también en las personas con las que compartió la detención. "Esas personas no son delincuentes. Son personas que tienen familia, tienen hijos, son muy trabajadores y no se merecen esto", sostuvo la bonaerense de 30 años.

La joven también cuestionó las generalizaciones sobre la situación migratoria: "No todas estas personas son indocumentadas y no todas hicieron algo malo. Todos cometemos errores en la vida, pero no son delincuentes".

Durante esas semanas, además, Lick formó un grupo cercano con otras mujeres detenidas: "Extraño a mi grupo de amigos que conocí. Éramos nueve y nos apoyábamos unos a otros. Literalmente, lloraba en el avión pensando en ellos".

Mientras Lick permanecía detenida, Melchiorre y la familia de la argentina organizaron una campaña en GoFundMe para reunir dinero y afrontar los costos vinculados con el proceso judicial. En dicha iniciativa, lograron conseguir 225 donaciones que alcanzaron más de 18.800 dólares.

El novio de la argentina también informó durante todo el proceso sobre las novedades del caso a través de un grupo de Facebook. Tras la liberación, publicó un mensaje para comunicar que Lick volvió a su domicilio en Filadelfia.

"Después de más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera, Iliana finalmente regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren", escribió.

Melchiorre describió cómo transitó las últimas semanas: "Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras".

Una vez fuera del centro de detención, Lick agradeció el respaldo que recibió de personas de Estados Unidos y Argentina: "No puedo creer que tanta gente me esté apoyando y que vayan a estar ahí para mí".

Aunque ahora puede permanecer en su vivienda de Filadelfia, el proceso migratorio de Iliana Lick sigue abierto. La liberación le permite continuar desde su casa con las próximas instancias de su caso judicial.

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