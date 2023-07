Camila Galante, esposa del campeón del mundo Leandro Paredes, salió a defender a su marido con un posteo furioso en las redes sociales. Y el destinatario fue su ex representante, Pablo Sabbag. La empresaria no tuvo piedad del empresario y sostuvo que el hombre le hizo “mucho daño” a su familia y pidió que deje de molestar al volante que se consagró con la selección nacional en Mundial Qatar 2022.

"No sé cómo te da la cara para andar tratando de ensuciar a una persona que no sólo fue buena y respetuosa con vos si no que te dio de comer años de tu vida. ¡Dejate de joder, Pablo Sabbag! Dejá de hablar pelotudeces tratando de dejar mal parado a Leandro porque acá nadie te hizo nada, el único que se comportó mal fuiste vos.