Jubilados desaparecidos en Chubut: todo lo que se sabe tras el hallazgo de una camioneta

A once días del viaje de Pedro Kreder y Juana Morales a Chubut, la camioneta apareció empantanada y cerca se encontró una fogata

Se cumplen once días de la desaparición de una pareja de jubilados

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) , la pareja de jubilados desaparecidos que viajó a Chubut el 11 de octubre y nunca llegó a destino, ya lleva once días . En las últimas horas, los equipos de rescate encontraron la camioneta en la que se desplazaban, empantanada en una zona de difícil acceso.

Cabe recordar que la pareja había iniciado su recorrido hacia la localidad de Camarones, y fue Aldana, la hija de Juana Morales, quien el 13 de octubre realizó la denuncia por desaparición ante la División Búsqueda de Personas de la Policía provincial . Desde entonces, las fuerzas de seguridad llevan a cabo un amplio operativo de rastrillaje, con la participación de brigadas , helicópteros, voluntarios y vehículos todo terreno.

Con el hallazgo del vehículo, la Justicia intenta determinar si la desaparición responde a un accidente o si podría estar vinculada a un hecho delictivo , según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un comunicado.

El hallazgo de la camioneta

Tras una intensa búsqueda, en las últimas horas, a unos 70 kilómetros de la caleta Córdova, hallaron la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que se tarsladaba la pareja. La camioneta se encontraba empantanada y por fuera de la ruta.

image

Los investigadores determinaron que el vehiculo no fue vandalizado y en su interior encontraron todas las pertenencias de los desaparecidos excepto sus celulares.

Las hipótesis

El MPF informó que todas las líneas de investigación continúan abiertas. Una de las principales teorías sostiene que, al quedar empantanada la camioneta, Pedro y Juana habrían descendido para buscar ayuda o señal de celular para pedir auxilio.

En este sentido, Gabriela Kreder, hija de Pedro, contó en diálogo con un medio local que los rescatistas encontraron una fogata cerca del lugar donde se halló el vehículo, lo que podría indicar que la pareja intentó resguardarse.

Sin embargo, la mujer expresó sus dudas en una entrevista con TN. “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, dijo.