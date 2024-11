Jimena Barón iba a conducir un reality pero nunca le avisaron que no fue elegida

"Esto fue el verano pasado, fin de año pasado. Un día me escribe mi representante Diego y me dice 'Jime, la gente de Netflix está interesada, parece que van a hacer un reality que se llama Love Is Blind, ¿lo conocés?' Le digo 'es mi programa favorito, soy fanática, no es que solo lo conozco' Me vi todas las ediciones, me hice amiga de dos participantes de la edición de Estados Unidos" comenzó relatando Barón en el video.

La actriz, cantante e influencer contó además que ella actualmente no estaba aceptando muchas ofertas laborales, pero que esta le generaba mucho entusiasmo. "Como verán, yo no vengo trabajando tanto, todas las oportunidades y propuestas casi que las rechazo pero, en este caso, le digo 'quiero hacerlo'. Me dijo 'bueno, tranquila, están barajando un par de parejas'. Pasan unos días, me llega un nuevo mensaje de Diego, 'parece que este programa tiene un formato universal, que es que la persona que conduce, lo hace con su pareja'. Me derrumbo, aparte yo ya sabía, me parecía rarísimo que me llamen. A lo que me dice 'preguntan si estarías para conducir con Matías, tu novio' " siguió.

"Llamo a Matías y le digo 'gordi necesito que no me cagues esto, muero por hacer este trabajo' y practicamos en el living de mi casa. Matías todo nervioso, él no estaba tan copado pero le digo a mi manager 'sí, estamos'. Avanzamos, charla de dinero, no me importaba porque sabía que de Netflix me iban a pagar bien", aseguró Jimena y añadió que "una semana después me escribe mi representante de nuevo y me dice 'parece que, por primera vez en la historia, desarmaron esto de que las parejas son realmente parejas, descartado Matías'. Pobre viste, el pibe había ensayado en el balcón".

Jimena Baron Jimena Barón que quejó de quienes opinan sobre sobre su cuerpo y abrió un debate en redes

Pero luego, cuando se acercaba el momento de grabar, Jimena comenzó a notar que desde la producción de Netflix no habían establecido nuevamente contacto con su representante: "había como unos baches en el medio, estábamos muy sobre la fecha y yo le digo a Diego (mi manager) 'mirá, yo me voy a Quequén', Matías, Momo, todos tenemos derechos a tener vacaciones. De última, si yo soy la que tiene que viajar, me vuelvo a Buenos Aires. Había que volar a México, era al toque de fin de año. Me manda un mensaje Diego con un pasaje y el itinerario". Barón agregó que en ese momento comenzó a sentir temor. "Faltaba muy poco y yo dije 'me tendrían que estar diciendo que vaya a Buenos Aires'. Era muy sobre la marcha. Me parecía raro que no me pregunten por el pelo, maquillaje, vestuario. Día siguiente, Diego me dice 'raro, no contestan'", agregó sobre su mayor temor.

Finalmente, la actriz, recibió la angustiante noticia de que no había quedado seleccionada: "El día que yo supuestamente me subía a este avión y que no me contestaron nada, le dijeron 'mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que vamos con otra conductora'. ¿Cómo se van a olvidar de avisarme? Empecé el año tan mal, tan triste".

Sobre el reality

En Love is Blind 16 hombres y 16 mujeres se conocerán sin poder verse, interactuando sólo a través de cabinas diseñadas para promover conexiones emocionales sin la distracción de la apariencia física. El gran interrogante que plantea el show es si el amor puede prevalecer cuando no hay contacto visual. Tras varias citas conocerse en persona, tendrán que decidir si el vínculo emocional es lo suficientemente fuerte como para comprometerse en matrimonio.

Las parejas que se comprometan darán el gran paso y se lanzarán a un viaje romántico en las islas paradisíacas de Tulum, donde se verán en persona, conectarán en un nivel físico y pondrán a prueba su química y conexión.

Una vez que el viaje culmine, los recién comprometidos deberán volver a Buenos Aires y enfrentarán a los desafíos de la convivencia y la planificación de su boda. Acá es donde las cosas se van a poner realmente interesantes: ¿podrán sobrevivir a las presiones del mundo real? ¿O descubrirán que la conexión emocional no es suficiente para mantener una relación en pie? Al final del programa, deben decidir si quieren casarse o seguir caminos separados en una boda en vivo.