Investigan a un menor en Córdoba por planificar un ataque escolar y le secuestran armas

La Justicia secuestró anotaciones sobre explosivos y armas blancas tras un allanamiento. El adolescente está ahora en un centro de salud mental

La Justicia de Córdoba investiga a un adolescente de 13 años por la presunta planificación de un ataque contra su escuela y por su participación en una comunidad digital que promovía la violencia. El caso generó fuerte preocupación en medio de una serie de amenazas registradas en establecimientos educativos de todo el país.

La causa se inició a partir del análisis de conversaciones detectadas en un teléfono en la ciudad de Río Cuarto. En esos intercambios, el menor expresaba ideas violentas y recibía mensajes de apoyo por parte de otros integrantes de la denominada True Crime Community (TCC) , un espacio virtual donde se comparten contenidos vinculados a crímenes y, según la investigación, se incentivan este tipo de conductas.

Con esos elementos, la fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la ciudad de Córdoba. Durante el procedimiento, los agentes encontraron en la mochila del adolescente un cuaderno con anotaciones detalladas sobre la fabricación de bombas y explosivos, además de cuchillos de caza y una navaja.

"Había manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de este joven de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas ", explicó la fiscal en declaraciones a Telenoche.

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La funcionaria también advirtió sobre el rol de los entornos digitales en este tipo de casos. "Se promovía la violencia" en los espacios donde participaba el menor, y agregó que otros usuarios lo alentaban a convertirse en "un héroe" mediante el uso de armas.

En esa línea, Scaglia expresó su preocupación por la falta de canales de contención cercanos: "A mí lo que me preocupa es que él no haya podido expresar esto; que si se sentía solo, si tenía ideas suicidas o si no se bancaba a ciertas personas, no lo haya podido hablar con su papá, su mamá o el gabinete de la escuela. Me preocupa que haya tenido que volcarlo en un grupo de gente que desconoce".

Tras el operativo, las autoridades trasladaron al menor a un centro de salud mental especializado, donde permanece bajo seguimiento profesional como parte de un abordaje preventivo y de contención.

La investigación continúa para determinar el alcance del caso y establecer si existía un plan concreto de ataque en el ámbito escolar. En paralelo, los padres del menor aseguraron que desconocían la actividad online de su hijo y se mostraron consternados por la situación.