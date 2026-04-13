La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Desde firmas con back en el país hasta nuevos jugadores, el contexto habilita un escenario de mayor apertura y competencia global. Los que apuestan a abrir

La llegada de nuevas marcas extranjeras a la Argentina comenzó a registrarse de manera incipiente en 2024, tras el cambio de ciclo económico, y se aceleró con fuerza desde fines de ese año y durante 2025, luego de un período previo signado por la retracción de multinacionales. Este fenómeno trae asociado un número de firmas de rubros diversos que ven en el mercado argentino la posibilidad de incrementar sus ventas y de ofrecer precios competitivos . Lo curioso de estos desembarcos es que se dan en el marco de una caída general del consumo .

Con todo, muchas de estas firmas eligen a los principales shoppings del país para abrir sucursales, ya que en estos espacios es donde encuentran un alto flujo de público, mayores facilidades a la hora de operar y una vidriera clave para acelerar el posicionamiento en etapas iniciales de desembarco . Sin embargo, en el último tiempo también se registraron inauguraciones en paseos comerciales de perfil boutique , en zonas cercanas a barrios privados. Y, por supuesto, si de estrenos se trata, las áreas céntricas de grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba siguen manteniendo su atractivo por el tránsito constante de personas y una oferta más amplia y flexible de locales, tanto en precios como en dimensiones .

“Argentina es un mercado muy atractivo por su escala, es un país grande en términos de población y consumo. Además, hoy las marcas encuentran algo que antes era más difícil: partners locales sólidos, profesionalizados y con capacidad de gestión ”, aseguró a Negocios de La Capital Carlos Ortego, socio de la consultora de marketing estratégico, Competencia. Según el especialista, incluso con un tipo de cambio más apreciado, el mercado argentino les ofrece buenos márgenes de rentabilidad , lo que se explica por su escala y eficiencia, al ser compañías globales, con estructuras optimizadas y costos de producción más reducidos .

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa en la ciudad es el arribo de la marca uruguaya Indian , que abrirá su primer local en Rosario sobre la peatonal Córdoba al 1000 , uno de los corredores comerciales más tradicionales y de mayor tránsito de la ciudad. La firma instalará allí un megalocal , sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar, en línea con su estrategia de tiendas de gran escala y alto volumen de ventas .

La llegada se inscribe en el plan de expansión que la marca inició en Argentina tras su ingreso al país en 2024 y que ya incluye aperturas en Buenos Aires y Córdoba, con el objetivo de consolidarse en plazas clave del interior. En diálogo con Negocios, Cecilia Paolino, gerente de Marketing de la empresa, aseguró que aún no hay fecha de inauguración pero que están avanzando en las obras para que sea cuanto antes.

“En Indian identificamos que el mercado argentino atraviesa un proceso de transformación que abre oportunidades para marcas con una propuesta clara y diferencial como la nuestra. A lo largo de los últimos años hemos consolidado una base sólida, lo que nos permite dar este gran paso de manera planificada”, aseguró Paolino y agregó que la decisión también estuvo motivada por cuestiones económicas: “En nuestro caso, los números de ventas nos acompañan y el crecimiento en Argentina llevó a que la facturación se duplicara. Uruguay es un mercado donde ya estamos consolidados, mientras que Argentina representa una etapa de expansión”.

En ese sentido, la compañía proyecta alcanzar 20 locales en el país, actualmente cuenta con nueve, con próximas inauguraciones confirmadas en Corrientes, Neuquén, Mar del Plata (Bendito Shopping) y Rosario. El caso refleja una de las tendencias que describen especialistas como Ortego, sobre los modelos de negocio vigentes en el país, donde las compañías pueden optar por abrir sucursales propias, como en el caso de Indian, u optar por otros esquemas asociativos y de gestión. Por ejemplo, crear alianzas con operadores locales para el management operativo, desarrollar franquicias o incluso comenzar a vender a través del ecommerce y luego avanzar hacia locales físicos.

596835_landscape La tienda de artículos deportivos Decathlon planea su expansión en el país, tras abrir su primera tienda en el 2025 en Vicente López.

Otro ejemplo ilustrativo es el de la cadena de artículos deportivos Decathlon, que proyecta seguir inaugurando tiendas en distintas ciudades del país, tras la apertura de su primer local en noviembre del año pasado, en el Complejo Al Río, en Vicente López. El plan incluye a Rosario, a partir de una alianza con el grupo inversor One, que tiene entre sus socios al empresario Manuel Antelo y actúa como partner local en la expansión y operación de la marca. Incluso desde el gobierno local confirmaron conversaciones para facilitar el ingreso de la empresa, que evalúa instalarse en zonas como Circunvalación o incluso Funes, en caso de que Rosario no sea viable.

El formato de la firma francesa apunta a grandes superficies, con locales de escala tipo galpón, donde prima la amplitud de oferta y el precio por sobre la estética y el diseño. Según Carlos Ortego, se trata de “espacios muy amplios, con gran volumen de mercadería y una propuesta centrada en precio y variedad”. Este tipo de desarrollos, sin embargo, debe adaptarse a marcos regulatorios locales como la normativa de grandes superficies comerciales, que establece condiciones específicas para su instalación y, en el caso de Rosario, puede incidir en los plazos y la localización. En ese contexto, cobró fuerza en el último tiempo la posibilidad de una instalación en localidades cercanas como Funes. Lo cierto es que, si bien la ciudad se mantiene dentro del radar de la compañía, por el momento no hay anuncio oficial.

Shoppings, los preferidos de las marcas

El fenómeno también se refleja en los principales centros comerciales de la ciudad y el número uno, por su propuesta y público, es el Alto Rosario, del holding Irsa. En los últimos meses se concretaron llegadas de firmas internacionales como Calvin Klein y Vans, a las que se suman propuestas de perfil más premium como la tienda de indumentaria francesa Zadig & Voltaire, que abrió su local en el 2024 de la mano de Grupo Tucci. Se agregan a la lista: Tommy Hilfiger, Birkenstock, Rochas, Crocs, Samsonite, Pandora, Nespresso, que abrieron locales en el último tiempo.

Negocios conversó con María Guillermina Gasparini, Center Manager de Alto Rosario, para conocer cómo analizan esta mayor presencia de empresas extranjeras en sus malls y qué factores inciden en este escenario. Destacó, por un lado, una mayor previsibilidad macroeconómica relativa y expectativas de apertura que vuelven a poner a la Argentina en el radar regional. Por otro lado, una demanda contenida durante varios años, especialmente en segmentos aspiracionales, que hoy empieza a reactivarse.

Zadig & Volataire

“A eso se suma el rol activo de operadores como Irsa, que facilitan el desembarco y reducen barreras de entrada, y una tendencia global, las marcas buscan expandirse en mercados donde aún tienen baja penetración física, combinando tiendas con e-commerce”, sostuvo Gasparini. También influye que, tras la pandemia, el retail físico recuperó protagonismo como espacio de experiencia y construcción comercial, algo que los shoppings premium pueden capitalizar mejor que otras locaciones.

La directiva a su vez agregó que este proceso también federaliza la llegada de marcas internacionales, acercando propuestas que antes estaban concentradas en Buenos Aires: “Alto Rosario suele ser el primer ingreso de estos modelos de negocio en el interior del país. El mejor ejemplo de esto es Zara, con un local que tiene 3.000 metros cuadrados, siendo el único Zara en todo el interior del país”.

Correlato nacional

La ola de inauguraciones se replica con fuerza en los principales centros comerciales argentinos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde estos espacios se consolidan como puerta de entrada para grandes capitales de la moda, el deporte, accesorios y otros nichos, que buscan instalarse en el país.

“El canal elegido también define la propuesta comercial. Cuando una marca apunta a posicionarse o ganar prestigio, suele optar por los shoppings, con una oferta más cuidada, en cambio, en locales a la calle pueden volcar productos más masivos o accesibles. Dado que muchas de estas firmas manejan catálogos muy amplios, ajustan su mix según la ubicación y el público objetivo”, explicó Ortego. En ese sentido, remarcó que la estrategia de ingreso es clave para la rentabilidad y recordó casos como Zara y Benetton, que en los 90 lograron consolidarse como referentes en Argentina, aun cuando en Europa tenían un perfil más masivo.

El Grupo Irsa, principal administrador de centros comerciales del país, concentra buena parte de estas aperturas. En Alto Palermo se destaca el regreso de Mango de la mano de Grimoldi, tras más de dos décadas fuera, junto con la apertura de un local exclusivo de Victoria’s Secret de 400 m² en el segmento más premium. Otra marca que volvió al país en sociedad con un partner es la inglesa Hunter, quien vende sus botas de gomas premium en las tiendas de Perramus.

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En tanto, Patio Bullrich sumó propuestas como Adolfo Domínguez, que volvió al mercado local con una tienda de 160 m2 orientada a consumidores de alto poder adquisitivo. En el segmento premium también aparecen: Montblanc y próximamente Dolce & Gabbana y Armani.

A su vez, en centros comerciales como DOT Baires Shopping y Abasto Shopping se observa una dinámica similar, con recambio de marcas y llegada de propuestas internacionales que, en muchos casos, operan bajo franquicias o licencias locales. Un ejemplo de este modelo es el de Skechers, cuya expansión está liderada por los rosarinos del Grupo Blanco, que inauguró en 2025 su segunda tienda física dentro del Abasto y proyecta alcanzar una red de 15 locales en los próximos años.

Gastón Manganiello, CMO de Grupo Irsa, señaló a Negocios que la compañía actúa como un socio estratégico, aportando conocimiento del consumidor, inteligencia comercial y una red consolidada de centros comerciales. “Hoy son determinantes las ubicaciones de alto tráfico, un mix de marcas bien curado y la capacidad de ofrecer experiencias más allá de la venta. A eso se suma una infraestructura omnicanal, con opciones de retiro, logística e integración digital, y la escala que brinda nuestra red. También es fundamental la posibilidad de testear el mercado con formatos flexibles antes de encarar una expansión mayor”, explicó el especialista y aseguró que la sostenibilidad de estos proyectos va a depender de la evolución del consumo, pero que muchos están ingresando con una visión de mediano y largo plazo.