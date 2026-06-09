Según el Indec, la pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025 El dato difundido por el Indec es el más bajo dese 2018 y marca una caída respecto al 31,6% del primer semestre del año pasado 9 de junio 2026 · 16:21hs

El Indec iformó el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la última medición de la pobreza arrojó una cifra de 28,2% en Argentina para el segundo semestre de 2025.

Este dato implica una baja de 9,9 puntos porcentuales respecto al 38,1% reflejado en la publicación del segundo semestre de 2024 y de 24,3 puntos porcentuales menos respecto al 52,9% evidenciados en la publicación del primer semestre de 2024.

La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.