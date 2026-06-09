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Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio del balotaje

El candidato de Juntos por el Perú pasó al frente y se imponía por escasos 50 mil votos, diferencia que más tarde se redujo a 20 mil

9 de junio 2026 · 20:51hs
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Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio del balotaje

El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori luchaban voto a voto este martes, en el escrutinio del balotaje presidencial de Perú. La diferencia entre ambos candidatos se redujo a poco más de 20.000 votos al contabilizarse casi el 96 % de las mesas de votación.

La ajustada ventaja que Fujimori mostraba al inicio se revirtió el lunes y Sánchez comenzó a liderar con una ligera ventaja. El candidato de Juntos por el Perú lograba hasta ahora 50,057 % de los sufragios mientras que la líder de Fuerza Popular sumaba 49,943 %, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), la organizadora de los comicios.

Pero durante la mañana del martes Fujimori comenzó a acercarse a Sánchez y la diferencia que el progresista mostraba la noche del lunes, con casi 50.000 votos sobre la conservadora, se redujo a poco más de 20.000.

Quien gane los comicios del domingo se convertirá en el noveno presidente del país sudamericano en los últimos 10 años.

Fujimori, quien se postula por cuarta vez, dijo que tiene “mucha esperanza” en el voto desde el extranjero y también en un grupo de actas electorales de Lima que fueron observadas, por lo que aún no han sido contabilizadas. “Corresponde esperar”, subrayó.

Keiko (hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori) y Sánchez se impusieron a 33 candidatos en la primera vuelta de abril, pero entre ambos sumaron menos del 20 % de los votos. Las autoridades electorales tardaron más de un mes en declararlos ganadores de esta etapa.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, indicó que los resultados definitivos del balotaje se podrán conocer en un mes.

La demora en anunciar los guarismos definitivos se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima, desde 63 países, las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo de sufragios y la resolución de impugnaciones.

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