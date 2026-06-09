Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán

El siniestro vial se produjo este martes a la madrugada en el cruce de ruta A012. Las víctimas iban en el vehículo más pequeño

Choque en la A012, altura de Roldán. Las víctimas oriundas de Marcos Juárez viajaban en la camioneta

Tres personas resultaron gravemente heridas este martes a la madrugada en un choque entre un camión y una camioneta en el cruce de la ruta nacional A012 y avenida de Las Libertades en Roldán . Según trascendió, las víctimas son oriundas de la provincia de Córdoba.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 2 de hoy entre un camión Mercedes Benz 1635, conducido por Lisandro G., de 50 años, y una pick up Ford Ranger, que era manejada por Roberto B. de 72 años.

Las causas del choque no pudieron ser establecidas por el momento. Según la información preliminar, en el vehículo más chico, junto con el conductor, iban Zulma T., de 69 años; Silvia R., 68, y Alberto M., de 69 años, quien sufrieron heridas de consideración.

Al lugar del choque acudieron dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias para atender a los heridos.

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Los casos más graves fueron los de Zulma T. quien tuvo que ser trasladada con código rojo al hospital de Roldán, y Silvia R. quien había quedado atrapada en el habitáculo de la camioneta y tuvo que ser rescatada por los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con fuentes policiales, las personas que iban en la Ford Ranger son oriundas de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, mientras que el camionero (quien salió ileso) es oriundo de Cañada del Ucle, Santa Fe.