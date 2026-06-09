Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán

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Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico
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El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU
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Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero
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Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
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Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía
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Serios daños por un robo seguido de incendio en el Centro Cuidar de zona norte
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Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
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Pablo Cococcioni: "El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial"
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Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.416 millones
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Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
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Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias
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Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo
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El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
Economía
Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
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Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
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Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
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El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid
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Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión
Mundial 2026
Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina
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Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario