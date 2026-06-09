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Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa

Geoffrey Wall, de 59 años, está acusado por varios cargos de fraude tras falsificar su licencia de piloto

9 de junio 2026 · 22:53hs
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Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa

Un expiloto de Air Canada está acusado de haber transportado a miles de pasajeros en vuelos comerciales sin la licencia adecuada durante 17 años.

La Policía indicó que el piloto, Geoffrey Wall, de 59 años y oriundo de Ontario, voló con credenciales falsificadas desde que fue ascendido a capitán, en 2009. Ahora enfrenta varios cargos relacionados con fraude.

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Air Canada indicó que Wall fue apartado de sus funciones de inmediato tras descubrir los documentos falsos, y la compañía notificó voluntariamente la irregularidad a Transport Canada.

También afirmó que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo en riesgo, ya que todos los pilotos se someten a una capacitación de competencias cada seis meses, según argumentaron.

El subjefe Nick Milinovich, de la Policía Regional de Peel, dijo que Wall inició su carrera en 1998 y habría estado falsificando sus credenciales desde 2009, cuando ascendió al puesto de piloto al mando, o capitán.

Para desempeñar esa función se les exige a los pilotos tener una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL), la cual se obtiene, en parte, aprobando una serie de exámenes escritos. "Es algo muy parecido a un médico autorizado para ejercer la medicina familiar que realizara cirugías cerebrales en su consultorio", señaló Milinovich.

900 vuelos y un salario millonario

La Policía indicó que, durante los últimos 17 años, Wall voló diferentes modelos de aviones Boeing y realizó un total de 900 vuelos nacionales e internacionales, recibiendo un salario millonario.

El presunto fraude se descubrió el año pasado durante una evaluación rutinaria, al detectarse irregularidades en la documentación de la licencia del piloto acusado. Esto dio lugar a una investigación por parte de Transport Canada, el organismo federal de transporte del país. Luego, la Policía Regional de Peel inició una investigación penal contra Wall que incluyó una orden de registro y el análisis de la licencia, que resultó ser falsa.

El 1º de junio Wall fue acusado formalmente de siete delitos, entre ellos fraude, falsificación de documentos y posesión de una marca falsificada. Air Canada declaró que el piloto contaba con la formación completa y una licencia de piloto comercial válida, pero carecía de la licencia ATPL requerida para operar como capitán según la normativa canadiense.

Está previsto que Wall comparezca ante el tribunal el próximo 29 de junio.

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